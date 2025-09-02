Η ρωσική Gazprom υπέγραψε νομικά δεσμευτική συμφωνία για την κατασκευή του αγωγού Power of Siberia 2, που θα μεταφέρει φυσικό αέριο στην Κίνα μέσω Μογγολίας, ενώ παράλληλα συμφώνησε να διευρύνει τις παραδόσεις μέσω δύο άλλων διαδρομών.

Σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ και δηλώσεις του CEO της εταιρείας Αλεξέι Μίλερ, η Gazprom θα εξάγει έως και 50 δισ. κυβικά μέτρα αερίου ετησίως για περίοδο 30 ετών.

Χαμηλότερες τιμές σε σχέση με την Ευρώπη

Η τιμή προμήθειας θα είναι χαμηλότερη από τις χρεώσεις που εφαρμόζει η Gazprom στους ευρωπαϊκούς πελάτες της, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Tass. Ερωτηθείς για τη διάρκεια της συμφωνίας, ο Μίλερ επιβεβαίωσε: «30 χρόνια».

Στρατηγική μετατόπιση προς Ασία

Η Gazprom υπογράμμισε ότι η Ρωσία και η Κίνα συνεχίζουν να εργάζονται πάνω σε νέες δυνατότητες προμήθειας φυσικού αερίου. Με τη συμφωνία αυτή, η Μόσχα επιχειρεί να ενισχύσει τη θέση της ως βασικού προμηθευτή στην ασιατική αγορά και να αντισταθμίσει εν μέρει τις χαμηλότερες παραδόσεις στην Ευρώπη, μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Αύξηση υφιστάμενων ροών

Παράλληλα, η εταιρεία αποφάσισε να αυξήσει τις ροές μέσω του υφιστάμενου αγωγού Power of Siberia κατά 6 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως, ανεβάζοντας τη συνολική ετήσια χωρητικότητα από τα 38 δισ. κυβικά μέτρα σε υψηλότερα επίπεδα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ