Σε συμφωνία συγχώνευσης κατέληξαν η βρετανική Anglo American και η καναδική Teck Resources, δημιουργώντας έναν νέο μεταλλευτικό «γίγαντα» αξίας 53 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με το Bloomberg. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες στον κλάδο της εξόρυξης εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία.

Η Anglo American θα αποκτήσει την Teck Resources, με τους μετόχους της να κατέχουν το 62,4% της νέας εταιρείας και τους μετόχους της Teck το 37,6%. Παράλληλα, η Anglo θα διανείμει ειδικό μέρισμα ύψους 4,5 δισ. δολ. στους μετόχους της.

Οι όροι της συμφωνίας

Η νέα εταιρεία, που θα ονομάζεται Anglo Teck, θα έχει έδρα το Βανκούβερ, με γραφεία στο Λονδίνο και στο Γιοχάνεσμπουργκ. Τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου θα αναλάβει ο Duncan Wanblad (Anglo), ενώ αναπληρωτής θα είναι ο Jonathan Price (Teck). Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης αναμένεται σε διάστημα 12 έως 18 μηνών, υπό την έγκριση των ρυθμιστικών Αρχών.

Η χρηματιστηριακή εικόνα

Η μετοχή της Teck, που είχε υποχωρήσει κατά 20% τον τελευταίο χρόνο, εκτινάχθηκε πάνω από 20% στο χρηματιστήριο του Τορόντο μετά τις πληροφορίες για το deal. Η Anglo American έχει δει άνοδο 15% το ίδιο διάστημα, με κεφαλαιοποίηση 36,5 δισ. δολ.

Στρατηγικές κινήσεις στον κλάδο

Οι δύο εταιρείες είχαν ήδη στραφεί σε αναδιαρθρώσεις και πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγής χαλκού, κρίσιμου μετάλλου για την παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση.

Η Teck πούλησε το πλειοψηφικό μερίδιο της δραστηριότητας άνθρακα στη Glencore, ενώ η Anglo αποχώρησε από την πλατίνα, δρομολογεί την πώληση ορυχείων άνθρακα και εξετάζει την εκποίηση της De Beers.