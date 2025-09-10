Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέθεσε τη θέση του για το μέλλον της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), ζητώντας τη διατήρηση ενός μεγαλύτερου και αυτόνομου προϋπολογισμού για την ΚΓΠ μετά το 2027, με κύριους στόχους την απλούστευση των διαδικασιών και την ενίσχυση των γεωργών μέσω κίνητρων για την επίτευξη περιβαλλοντικών και κοινωνικών στόχων.

Προϋπολογισμός και απλούστευση διαδικασιών

Το Κοινοβούλιο επισημαίνει ότι η ΚΓΠ δεν πρέπει να ενσωματωθεί σε άλλους τομείς χρηματοδότησης της ΕΕ, καθώς πρέπει να παραμείνει ανεξάρτητη και να εξασφαλίσει έναν αυτόνομο προϋπολογισμό. Παράλληλα, ζητά τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τους γεωργούς και την απλούστευση των διαδικασιών, με στόχο να μειωθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και να διευκολυνθούν οι γεωργοί στην επίτευξη των στόχων τους.

Άμεσες ενισχύσεις και ψηφιοποίηση

Η θέση του Κοινοβουλίου αναγνωρίζει την ανάγκη για υψηλότερες άμεσες ενισχύσεις προς τους επαγγελματίες γεωργούς και τη δημιουργία ενός συστήματος κινήτρων που θα ενθαρρύνει τους γεωργούς να επιτύχουν περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους. Η ψηφιοποίηση της γεωργίας αποτελεί επίσης προτεραιότητα, με στόχο την παροχή καινοτόμων και ψηφιακών λύσεων που θα ενισχύσουν τη βιώσιμη γεωργία και θα μειώσουν τον διοικητικό φόρτο. Οι ευρωβουλευτές προτείνουν τη χρήση δορυφορικών εικόνων και αυτοπιστοποίησης για την παρακολούθηση της χρήσης των κονδυλίων της ΚΓΠ.

Διαχείριση των υδάτων και κυκλική οικονομία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά να γίνει επένδυση στον εκσυγχρονισμό των υποδομών για διαχείριση υδάτων, καθώς και στην ανάπτυξη υποδομών συγκράτησης και αποθήκευσης νερού. Επίσης, προτείνει κίνητρα για την ανάκτηση βιομάζας και γεωργικών αποβλήτων, προκειμένου να ενισχυθεί η κυκλική οικονομία στη γεωργία.

Ανανέωση των γενεών

Με δεδομένο ότι το 58% των γεωργών στην ΕΕ είναι άνω των 55 ετών, το Κοινοβούλιο τονίζει τη σημασία της ανανέωσης των γενεών στον αγροτικό τομέα και καλεί για την αύξηση της χρηματοδότησης από την ΚΓΠ, καθώς και για φορολογικά και δανειακά κίνητρα, προκειμένου να αρθούν τα εμπόδια για την απόκτηση της ιδιότητας του γεωργού.

Η εισηγήτρια του θέματος, Carmen Crespo Díaz (ΕΛΚ, Ισπανία), δήλωσε: «Αγωνιζόμαστε για το δίκαιο μέλλον που αξίζει ο γεωργικός τομέας της Ευρώπης. Αυτό σημαίνει μια πραγματικά κοινή ΚΓΠ που ενισχύει την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, στηρίζει δυναμικές αγροτικές κοινότητες και ενδυναμώνει τους γεωργούς μέσω της καινοτομίας, της ανανέωσης των γενεών και των δίκαιων συνθηκών της αγοράς. Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε περικοπές, ούτε προσπάθειες εθνικοποίησης της ΚΓΠ ή συγχώνευσης της χρηματοδότησής της με άλλα μέσα της ΕΕ.»