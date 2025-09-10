Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκλήρωσε με επιτυχία την 8η κοινοπραξιακή συναλλαγή ομολόγων για το 2025, συγκεντρώνοντας €11 δισ. μέσω της έκδοσης δύο νέων ομολόγων.

Η συναλλαγή περιλάμβανε δύο ομόλογα: το πρώτο, ένα 5ετές ομόλογο ύψους €5 δισ., με λήξη στις 14 Οκτωβρίου 2030, το οποίο αποτιμήθηκε στο 99,903%, με απόδοση επαναγοράς 2,520%. Το ομόλογο αυτό είχε προσφορές άνω των €92 δισ., με ποσοστό υπερσυνδρομής 18,4 φορές.

Το δεύτερο, ένα 30ετές ομόλογο ύψους €6 δισ., με λήξη στις 12 Οκτωβρίου 2055, αποτιμήθηκε στο 98,538%, με απόδοση επαναγοράς 4,085%. Η προσφορά για το δεύτερο ομόλογο υπερέβη τα €107 δισ., με ποσοστό υπερσυνδρομής 18 φορές.

Οι επικεφαλής διαχειριστές της συναλλαγής ήταν οι τράπεζες Barclays, BofA, Crédit Agricole, LBBW, και Morgan Stanley.

Στόχοι και χρήση των εσόδων

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα έσοδα από την έκδοση των ομολόγων θα χρηματοδοτήσουν προγράμματα πολιτικής της ΕΕ, ιδίως το NextGenerationEU, καθώς και την οικονομική στήριξη της Ουκρανίας. Η Κομισιόν έχει ήδη εκδώσει €30,04 δισ. από τον στόχο των €70 δισ. για το δεύτερο εξάμηνο του 2025.

Από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια, περισσότερα από €348,58 δισ. έχουν ήδη διατεθεί στα κράτη μέλη μέσω του μηχανισμού ανάκαμψης NextGenerationEU, ενώ €74,45 δισ. έχουν κατευθυνθεί σε άλλα προγράμματα της ΕΕ. Επιπλέον, €19,25 δισ. έχουν εκταμιευθεί για την Ουκρανία, στο πλαίσιο της διευκόλυνσης για την Ουκρανία, η οποία θα χρηματοδοτήσει δάνεια ύψους έως €33 δισ. μεταξύ 2024 και 2027.

Μελλοντικές εκδόσεις και χρέος της ΕΕ

Η επόμενη συναλλαγή της ΕΕ είναι προγραμματισμένη για τη δημοπρασία γραμματίων της ΕΕ στις 17 Σεπτεμβρίου 2025. Σήμερα, το συνολικό ανεξόφλητο χρέος της ΕΕ ανέρχεται σε περίπου €705,22 δισ., εκ των οποίων €31,63 δισ. αφορά γραμμάτια της ΕΕ.

ΚΥΠΕ