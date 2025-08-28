Μεγάλο ενδιαφέρον καταγράφηκε για το πρώτο Ευρωπαϊκό Ομόλογο Άμυνας, το οποίο εκδόθηκε από τη γαλλική τράπεζα BPCE SA, συγκεντρώνοντας παραγγελίες άνω των 2,7 δισ. ευρώ για τίτλο ύψους 750 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Bloomberg.

Το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο, βασισμένο στη μεθοδολογία της Euronext NV, έχει παρόμοια δομή με τα πράσινα ομόλογα, αλλά τα έσοδά του προορίζονται για τη στήριξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Η πρωτοβουλία καταδεικνύει την αλλαγή στάσης απέναντι στη χρηματοδότηση του κλάδου μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Ισχυρή ζήτηση – ευνοϊκό επιτόκιο

Το πενταετές ομόλογο τιμολογήθηκε στις 85 μονάδες βάσης πάνω από τα mid-swaps, χαμηλότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις (105-110 μ.β.), λόγω της ισχυρής ζήτησης.

Ανοδική δυναμική για τον αμυντικό τομέα

Οι αμυντικές εταιρείες καταγράφουν ισχυρές επιδόσεις στο Euro Stoxx 600, με τις μετοχές τους να κυριαρχούν στις πρώτες θέσεις. Η BPCE έχει αυξήσει τη χρηματοδότηση προς την αμυντική βιομηχανία 2,5 φορές και προς τις εξαγωγές γαλλικών οπλικών συστημάτων 7 φορές, σύμφωνα με παρουσίαση προς επενδυτές.

Η εξέλιξη εντάσσεται στη στρατηγική των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων να ενισχύσουν την αποτρεπτική ισχύ, καθώς τα μέλη του ΝΑΤΟ συμφώνησαν τον Ιούνιο να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ.

Νέο πλαίσιο – εκτός βιώσιμης επένδυσης

Το ομόλογο δεν χαρακτηρίζεται ως «βιώσιμο ομολογιακό μέσο» βάσει των κατευθυντήριων γραμμών της ICMA, καθώς υπάρχουν ακόμη επιφυλάξεις από επενδυτές ESG. Αντίθετα, φέρει τη νέα σήμανση “European Defence Bond Label”, που αναπτύχθηκε από την Euronext σε συνεργασία με χρηματοπιστωτικούς φορείς και επενδυτές.

Η BPCE δεσμεύεται να δημοσιεύει ετήσια έκθεση κατανομής των εσόδων με εξωτερικό έλεγχο, στα πρότυπα των πράσινων ομολόγων.

Πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία

Η έκδοση πραγματοποιείται σε περίοδο πιέσεων στο γαλλικό χρέος, καθώς η αναγγελία ψήφου εμπιστοσύνης από τον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού έχει αυξήσει την αβεβαιότητα, διευρύνοντας τα spreads των τραπεζικών ομολόγων.

