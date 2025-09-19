Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντείνει τις προσπάθειες για τη δημιουργία ενός ψηφιακού ευρώ, που θα λειτουργεί ως εναλλακτική λύση στα κυρίαρχα συστήματα πληρωμών των ΗΠΑ, όπως οι Visa και Mastercard. Οι υπουργοί Οικονομικών συζήτησαν στην Κοπεγχάγη τα επόμενα βήματα, με στόχο την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης στους τομείς των χρηματοοικονομικών και των ψηφιακών πληρωμών.

Ο Ισπανός υπουργός Οικονομικών Κάρλος Κουέρπο τόνισε την ανάγκη η Ευρώπη να προχωρήσει άμεσα σε ένα δικό της σύστημα, που θα μειώσει την εξάρτηση από εξωτερικούς παρόχους. «Πρέπει να σημειώσουμε γρήγορα πρόοδο σε αυτόν τον βασικό τομέα», υπογράμμισε.

Καθυστερήσεις στη νομοθεσία

Αν και το σχέδιο χαίρει πολιτικής υποστήριξης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει ακόμη εγκρίνει τη σχετική νομοθεσία, επικαλούμενο την ανάγκη περαιτέρω επεξεργασίας λεπτομερειών. Η ΕΚΤ εκτιμά ότι το πλαίσιο θα τεθεί σε ισχύ το πρώτο εξάμηνο του 2026, ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση.

Ο Επίτροπος Οικονομικών, Valdis Dombrovskis, δήλωσε ότι η Ευρώπη χρειάζεται ένα «πανευρωπαϊκό σύστημα πληρωμών» που δεν θα εξαρτάται από ξένες εταιρείες.

Το σχέδιο για το ψηφιακό ευρώ

Η ΕΚΤ έχει παρουσιάσει το σχέδιο ενός ηλεκτρονικού πορτοφολιού, το οποίο θα εγγυάται η ίδια. Η βασική ιδέα είναι να διασφαλιστεί ένα μέσο πληρωμής ανεξάρτητο από παρόχους όπως Visa, Mastercard ή PayPal.

Παρά το γεγονός ότι ορισμένες χώρες διαθέτουν εθνικά συστήματα ψηφιακών πληρωμών, κανένα δεν είναι αποδεκτό σε ολόκληρη την ΕΕ των 27.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε παρουσιάσει πρόταση νομοθεσίας το 2023, αλλά από τότε η πρόοδος υπήρξε περιορισμένη. Ανησυχίες εκφράζονται από τραπεζίτες και ευρωβουλευτές, ότι το ψηφιακό ευρώ μπορεί να αποσπάσει επιχειρηματική δραστηριότητα από τις τράπεζες και να δημιουργήσει κινδύνους σταθερότητας μέσω ψηφιακών αναλήψεων.

Η κυκλοφορία του ψηφιακού ευρώ δεν αναμένεται πριν από τρία χρόνια μετά την τελική έγκριση της νομοθεσίας.

Στρατηγική σημασία

«Η ΕΚΤ μπορεί να παρέχει τη βασική αρχιτεκτονική πάνω στην οποία ο ιδιωτικός τομέας θα αναπτύξει τις απαραίτητες λύσεις», σημείωσε ο κ. Ντομπρόβσκις, τονίζοντας ότι το έργο είναι κρίσιμο τόσο σε τεχνολογικό επίπεδο όσο και για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης.