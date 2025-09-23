Η Ryanair ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει κατά της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία ζήτησε από τη Γαλλία να ανακτήσει 1,8 εκατ. ευρώ παράνομης κρατικής ενίσχυσης που δόθηκε στην αεροπορική μέσω συμφωνιών με το αεροδρόμιο Καρκασόν.

«Η Ryanair θα προσφύγει κατά της απόφασης και είμαστε βέβαιοι ότι το Δικαστήριο θα αναγνωρίσει τον εμπορικό χαρακτήρα των ιστορικών (2001–2011) συμφωνιών μας με το Καρκασόν, οι οποίες έφεραν αναγκαία κίνηση και συνδεσιμότητα στην περιφέρεια», ανέφερε η εταιρεία.

Η αεροπορική κατηγόρησε τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν για «επιλεκτική και μεροληπτική εφαρμογή» του δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων, υπογραμμίζοντας ότι επέτρεψε 40 δισ. ευρώ ενισχύσεων σε κρατικές αεροπορικές κατά την πανδημία, εκ των οποίων το ήμισυ κρίθηκε αργότερα παράνομο από το Δικαστήριο.

Στην ανακοίνωσή της η εταιρεία κάλεσε τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού να ανακτήσει τα οφέλη της παράνομης βοήθειας Covid από τη Lufthansa και την Air France–KLM, «αντί να σπαταλά χρήματα των φορολογουμένων σε έρευνες για συμφωνίες αεροδρομίων 25 ετών που ωφέλησαν τόσο τα αεροδρόμια όσο και τους καταναλωτές».