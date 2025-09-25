Η Apple Inc. κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταργήσει τους αυστηρούς αντιμονοπωλιακούς κανόνες που επιβλήθηκαν στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, υποστηρίζοντας ότι θέτουν σε κίνδυνο την ιδιωτικότητα των χρηστών και περιορίζουν την καινοτομία.

Σε ανάρτησή της στο blog, η κατασκευάστρια του iPhone δήλωσε ότι συμμορφώνεται με το ρυθμιστικό πλαίσιο, αλλά ζήτησε από τις αρχές να επανεξετάσουν τον αντίκτυπο των κανόνων στην ευρωπαϊκή αγορά. Όπως μετέδωσε το Bloomberg, η εταιρεία κατέθεσε επίσημες παρατηρήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας να καταργηθεί ή να περιοριστεί ο Κανονισμός για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA).

Ο νόμος για τις ψηφιακές αγορές

Ο DMA επιβάλλει συγκεκριμένες υποχρεώσεις σε εταιρείες όπως η Google, η Amazon, η Meta και η Apple, με στόχο να αποτρέψει καταχρηστικές πρακτικές στον ψηφιακό ανταγωνισμό. Τα πρόστιμα για παραβιάσεις φθάνουν έως το 10% των παγκόσμιων εσόδων ή το 20% σε περίπτωση επανάληψης.

Η Apple αντέτεινε ότι η υποχρέωση για sideloading εφαρμογών και εξωτερικά συστήματα πληρωμών αυξάνει τον κίνδυνο κακόβουλου λογισμικού και απάτης. Επίσης, η δυνατότητα τρίτων να ζητούν δεδομένα χρηστών μπορεί να εκθέσει ευαίσθητες πληροφορίες.

«Ο DMA οδηγεί σε χειρότερη εμπειρία για τους χρήστες της Apple στην ΕΕ, τους εκθέτει σε νέους κινδύνους και διαταράσσει τον απλό τρόπο λειτουργίας των προϊόντων μας», ανέφερε η εταιρεία, προσθέτοντας ότι ευνοούνται ανταγωνιστές που αξιοποιούν τον νόμο για να συλλέξουν περισσότερα δεδομένα ή να αποκτήσουν δωρεάν τεχνολογία της.

Πρόστιμα και αντιδράσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε στην Apple πρόστιμο 500 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο, υποστηρίζοντας ότι παραβίασε τους κανόνες για τις αγορές εκτός App Store. Η εταιρεία έχει προσφύγει κατά της απόφασης. Στο στόχαστρο βρίσκονται και άλλοι τεχνολογικοί κολοσσοί, όπως η Meta, ενώ στο παρελθόν η ΕΕ έχει επιβάλει στην Google πρόστιμα άνω των 8 δισ. δολαρίων και στην Apple να καταβάλει 13 δισ. ευρώ φόρους στην Ιρλανδία.

Πολιτική διάσταση

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα καταγγείλει τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, απειλώντας με δασμούς και περιορισμούς στις εξαγωγές τεχνολογίας, σε αντίποινα για τους φόρους ψηφιακών υπηρεσιών που επηρεάζουν τις αμερικανικές big tech.