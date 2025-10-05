Στις αρχές του 2025, το πλουσιότερο 5% του πληθυσμού στην Ευρωζώνη έλεγχε το 45% του καθαρού πλούτου των νοικοκυριών, ενώ το πλουσιότερο 10% κατείχε το 57,4%, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν καταργήσει εδώ και χρόνια τη φορολόγηση της συνολικής περιουσίας πολιτών και σήμερα μόνο τρεις εξακολουθούν να επιβάλλουν φόρο στην καθαρή περιουσία των ιδιωτών, ενώ μερικές άλλες επιβάλλουν φόρο μόνο σε επιλεγμένα περιουσιακά στοιχεία.

Όπως επισημαίνει όμως σχετικό ρεπορτάζ στο Euronews, του Σερβέτ Γιανάτμα, η ανισότητα πλούτου είναι εμφανής παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης και επαναφέρει στην επικαιρότητα τη συζήτηση για επιβολή ειδικής φορολογίας στους πολύ πλούσιους. Στις αρχές του 2025, το πλουσιότερο 5% του πληθυσμού στην Ευρωζώνη έλεγχε το 45% του καθαρού πλούτου των νοικοκυριών, ενώ το πλουσιότερο 10% κατείχε το 57,4%, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Αυτή η συγκέντρωση πλούτου, επισημαίνει το Euronews, διατηρεί τη συζήτηση για τους φόρους περιουσίας στο επίκεντρο των συζητήσεων σε πολλές χώρες. Πιο πρόσφατα, ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος Bernard Arnault αντιτάχθηκε σθεναρά στην προτεινόμενη επιβολή φόρου 2% σε Γάλλους πολίτες με περιουσιακά στοιχεία άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ, αποκαλώντας την «μια επίθεση που είναι θανατηφόρα για την οικονομία μας».

Σύμφωνα με το Ίδρυμα Φορολογίας, από το 2025 οι φόροι επί της καθαρής περιουσίας των φυσικών προσώπων υπάρχουν μόνο στην Ισπανία, τη Νορβηγία και την Ελβετία. Οι φορολογικοί συντελεστές και τα κατώτατα όρια για τον φορολογητέο πλούτο ποικίλλουν μεταξύ αυτών των χωρών.

Επιπλέον, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο επιβάλλουν φόρους πλούτου σε συγκεκριμένες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, αλλά όχι στη συνολική καθαρή περιουσία των ατόμων.

Ισπανία

Όπως αναφέρει το Euronews, ο φόρος καθαρής περιουσίας στην Ισπανία κυμαίνεται από 0,16% έως 3,5% για περιουσία που υπερβαίνει τα 700.000 ευρώ. Οι Γάλλοι φορολογούνται για τα περιουσιακά τους στοιχεία παγκοσμίως, ενώ οι μη Γάλλοι κάτοικοι φορολογούνται μόνο για περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στην Ισπανία.

Το 2022, η κεντρική ισπανική κυβέρνηση εισήγαγε έναν πρόσθετο «φόρο αλληλέγγυας περιουσίας», με συντελεστές που κυμαίνονται από 1,7% έως 3,5% για άτομα που κατέχουν καθαρά περιουσιακά στοιχεία άνω των 3 εκατ. ευρώ. Αρχικά σχεδιάστηκε ως προσωρινό μέτρο για την αντιμετώπιση της κρίσης κόστους ζωής, έκτοτε έχει γίνει μόνιμο. Αυτό λειτουργεί συμπληρωματικά στον φόρο περιουσίας.

Νορβηγία

Η Νορβηγία επιβάλλει φόρο καθαρής περιουσίας 1% επί της ατομικής περιουσίας που υπερβαίνει τα 1,7 εκατομμύρια NOK (145.425€) και φτάνει έως τα 20 εκατομμύρια NOK (1,71 εκατομμύρια). Για περιουσία άνω των 20 εκατομμυρίων NOK, ο συντελεστής αυξάνεται στο 1,1%. Από το σύνολο, το 0,7% πηγαίνει στους δήμους και το 0,3% στην κεντρική κυβέρνηση.

Ελβετία

Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ με τίτλο «Ο Ρόλος και ο Σχεδιασμός των Φόρων Καθαρής Περιουσίας», ο φόρος καθαρής περιουσίας της Ελβετίας παρουσιάζει σχετικά χαμηλά όρια απαλλαγής, τα οποία ποικίλλουν μεταξύ των καντονιών. Ως αποτέλεσμα, δεν στοχεύει μόνο στα πλουσιότερα νοικοκυριά, αλλά επηρεάζει και ένα σημαντικό μέρος της μεσαίας τάξης.

Το 2025, σύμφωνα με την PwC, στη Ζυρίχη ο φόρος ξεκινά από 80.000 CHF (85.560 €) για τους άγαμους φορολογούμενους, με αρχικό συντελεστή 0,05%. Για τους έγγαμους φορολογούμενους και τους μονογονείς με ανήλικα παιδιά, το όριο αυξάνεται στα 159.000 CHF (170.090 €). Ο συντελεστής αυξάνεται σταδιακά και φτάνει στο 0,3% για περιουσία που υπερβαίνει τα 3.262.000 CHF (3,49 εκατ. €) για τους άγαμους και τα 3.342.000 CHF (3,58 εκατ. €) για τους έγγαμους φορολογούμενους και τους γονείς με ανήλικα παιδιά.

Σε επιλεγμένα περιουσιακά στοιχεία

Γαλλία: Οι φορολογούμενοι κάτοικοι Γαλλίας υπόκεινται σε φόρο περιουσίας επί ακίνητης περιουσίας εάν η καθαρή παγκόσμια ακίνητη περιουσία τους αποτιμάται σε 1,3 εκατομμύρια ευρώ ή περισσότερο. Όσοι δεν είναι Γάλλοι πολίτες υπόκεινται επίσης σε φόρο εάν η αξία των γαλλικών ακινήτων τους αγγίζει ή υπερβαίνει το ίδιο όριο. Ανάλογα με την καθαρή αξία των περιουσιακών στοιχείων, ο φορολογικός συντελεστής μπορεί να φτάσει έως και το 1,5%.

Η Ιταλία, το Βέλγιο και η Ολλανδία επιβάλλουν επίσης ορισμένους φόρους επί του πλούτου, όπως τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.

Πόσα εισπράττουν οι χώρες;

Το Euronews αναφέρει ακόμα ότι το ποσό των εσόδων που εισπράττονται από τους φόρους περιουσίας και το μερίδιό τους στα συνολικά φορολογικά έσοδα αντικατοπτρίζει τη σημασία και την αποτελεσματικότητά τους.

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η Ελβετία συγκέντρωσε 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ από τον ατομικό πλούτο το 2023, ποσό που αντιστοιχεί στο 4,3% των συνολικών φορολογικών εσόδων.

Στην Ισπανία, το ποσό ήταν 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ, ίσο με το 0,6% του συνόλου. Η Νορβηγία παρήγαγε 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ή το 1,5% των φορολογικών εσόδων της, ενώ η Γαλλία εισέπραξε 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ, που αντιστοιχεί μόλις στο 0,2%.

Το μερίδιό τους στο ΑΕΠ είναι σχετικά μικρό. Το 2023, τα έσοδα από τους φόρους καθαρής περιουσίας φυσικών προσώπων κυμαίνονταν από 0,21% του ΑΕΠ στην Ισπανία έως 1,16% στην Ελβετία.

Ποιοι τον κατάργησαν και τι φοβούνται

«Παρόλο που οι συζητήσεις σχετικά με την επιβολή φόρων πλούτου αυξάνονται, ειδικά καθώς οι κυβερνήσεις επιδιώκουν να στοχεύσουν τους πλούσιους και να δημιουργήσουν έσοδα, η γενική τάση είναι η κατάργησή τους», δήλωσε στο Euronews Business η Cristina Enache, οικονομολόγος στο Tax Foundation.

Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, αρκετές χώρες έχουν καταργήσει τους φόρους περιουσίας φυσικών προσώπων. Πρόκειται για ευρωπαϊκές χώρες: Αυστρία (1994), Δανία (1997), Γερμανία (1997), Ολλανδία (2001), Φινλανδία, Ισλανδία και Λουξεμβούργο (όλες το 2006) και Σουηδία (2007). Ο αριθμός των μελών του ΟΟΣΑ που επιβάλλουν τέτοιους φόρους μειώθηκε από 12 το 1990 σε μόλις 4 το 2017.

Έχουν αναφερθεί διάφοροι λόγοι για να δικαιολογηθεί η κατάργηση των φόρων καθαρού πλούτου. Τα βασικά επιχειρήματα, ενημερώνει το Euronews, επικεντρώνονται στον κίνδυνο φυγής κεφαλαίων, σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ. Διαπίστωσε ότι, δεδομένης της αυξημένης κινητικότητας κεφαλαίων και της πρόσβασης των πλούσιων φορολογουμένων σε φορολογικούς παραδείσους , «οι φόροι καθαρού πλούτου συχνά δεν κατάφεραν να επιτύχουν τους αναδιανεμητικούς τους στόχους».

Η Κριστίνα Ενάκε σημείωσε ότι οι υψηλές προσδοκίες συχνά συγκρούονται με την πρακτική πραγματικότητα του τρόπου με τον οποίο αντιδρούν οι φορολογούμενοι, καθώς όλο και περισσότερες χώρες συζητούν για φόρους πλούτου με στόχο τους πλούσιους και τη δημιουργία σημαντικών εσόδων.

«Όταν ένας φόρος επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό σε λίγα πλούσια άτομα, ακόμη και μια μικρή αύξηση του φορολογικού συντελεστή μπορεί να οδηγήσει σε φυγή κεφαλαίων και σε μετεγκατάσταση πλούσιων ατόμων σε γειτονικές χώρες», είπε.

Επισήμανε επίσης ότι οι φορολογούμενοι που εγκαταλείπουν τη χώρα δεν παίρνουν μαζί τους μόνο τα έσοδα από τον φόρο πλούτου, αλλά και τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος και κατανάλωσης, που αποτελούν τις σημαντικότερες πηγές εσόδων για τις ευρωπαϊκές χώρες.