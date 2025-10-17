Σε ιστορικό χαμηλό κατρακύλησε η τουρκική λίρα με τις πιέσεις να επιμένουν στο τουρκικό νόμισμα εν μέσω εκτιμήσεων ότι οι αρχές θα συνεχίσουν να επιτρέπουν την αποδυνάμωση του, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Η λίρα υποχώρησε έως 0,2% στο 41,9500 ανά δολ. το πρωί της Παρασκευής για να περιορίσει στη συνέχεια τις απώλειες της στο 41,9477. Το νόμισμα, το οποίο έχει χάσει 16% φέτος, οδεύει για την 15η διαδοχική εβδομάδα απωλειών.

“Η αποδυνάμωση της λίρας δεν προκαλεί έκπληξη – το νόμισμα σημειώνει νέα χαμηλά έναντι του δολαρίου σχεδόν κάθε δεύτερη ημέρα κατά μέσο όρο από το 2023”, δήλωσε ο Emre Akcakmak της East Capital Group στο Bloomberg. “Αυτό που μετρά για τους επενδυτές είναι δύο πράγματα: πρώτον, αν η τράπεζα έχει επαρκή αποθέματα για να διαχειριστεί μια οργανωμένη υποτίμηση. Δεύτερον ο ρυθμός αυτής της υποτίμησης”.

“Σε αυτό το πλαίσιο πιστεύουμε ότι στόχος της κεντρικής τράπεζας θα παραμείνει ο δεσμός μεταξύ του ρυθμού του πληθωρισμού και της υποτίμησης της λίρας”, πρόσθεσε. “Αυτό αναμένεται να οδηγήσει σε μια σχετικά προβλέψιμη και συνεπή πορεία υποτίμησης”.