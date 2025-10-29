Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε δύο νέα μέτρα για την ενίσχυση του ρόλου των θεσμικών επενδυτών, όπως τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες, στη χρηματοδότηση της οικονομίας της ΕΕ. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στη στρατηγική για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (Savings and Investments Union – SIU) και στοχεύουν στην προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, τη βελτίωση της ολοκλήρωσης της κεφαλαιαγοράς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.

Στήριξη επενδύσεων από ασφαλιστές και τράπεζες

Τα μέτρα επιδιώκουν να ενθαρρύνουν τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου από ασφαλιστικές εταιρείες και τράπεζες, ιδιαίτερα σε συνεργασία με δημόσιους φορείς, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και οι εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες.

Οι τροποποιήσεις στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό “Φερεγγυότητα II” δίνουν ώθηση στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις του ασφαλιστικού τομέα, ο οποίος διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους 10 τρισ. ευρώ. Οι αλλαγές θα επιτρέψουν στους ασφαλιστές να διαθέσουν περισσότερα κεφάλαια στην πραγματική οικονομία, διατηρώντας ταυτόχρονα ισχυρές εγγυήσεις προστασίας των ασφαλισμένων.

Πράσινη, ψηφιακή και αμυντική μετάβαση

Η νέα ρύθμιση θεσπίζει προτιμησιακή μεταχείριση για επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου ασφαλιστών στο πλαίσιο νομοθετικών προγραμμάτων που περιλαμβάνουν δημόσιες επιδοτήσεις ή εγγυήσεις. Οι επενδύσεις αυτές στοχεύουν στη στήριξη στρατηγικών τομέων, όπως η πράσινη μετάβαση, η ψηφιακή καινοτομία, καθώς και η άμυνα και ασφάλεια της ΕΕ.

Παράλληλα, οι νέοι κανόνες εξορθολογούν τις διαδικασίες εποπτείας και μειώνουν το διοικητικό κόστος για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, με απλούστερες απαιτήσεις αναφορών και αναλογικό πλαίσιο για μικρότερους παρόχους.

Νέα καθοδήγηση για τις τράπεζες

Η Επιτροπή δημοσίευσε επίσης ανακοίνωση για τα νομοθετικά επενδυτικά προγράμματα στο πλαίσιο του Κανονισμού Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (ΚΚΑ), παρέχοντας κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες μπορούν να επωφελούνται από ευνοϊκότερη κεφαλαιακή μεταχείριση όταν επενδύουν σε προγράμματα με δημόσια συμμετοχή.

Τα προγράμματα αυτά συνδυάζουν ιδιωτική χρηματοδότηση και δημόσιες εγγυήσεις, ενισχύοντας τομείς όπως οι καθαρές τεχνολογίες, η ψηφιακή ανάπτυξη και η άμυνα. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη διευκόλυνση της πρόσβασης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε ίδια κεφάλαια και στην εμβάθυνση της κεφαλαιαγοράς της ΕΕ.

Επόμενα βήματα

Η τροποποιητική πράξη “Φερεγγυότητα II” θα τεθεί υπό έλεγχο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για περίοδο έως τρεις μήνες, με δυνατότητα παράτασης. Οι τροποποιήσεις θα εφαρμοστούν από τις 30 Ιανουαρίου 2027, ταυτόχρονα με την οδηγία (ΕΕ) 2025/2.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη δημιουργήσει δημόσιο μητρώο νομοθετικών προγραμμάτων, διαθέσιμο μέσω της Γενικής Διεύθυνσης FISMA, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την πρόσβαση σε επενδυτικές ευκαιρίες στην ΕΕ.