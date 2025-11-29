Οι αυξημένοι δασμοί που επέβαλε ο Τραμπ στις εισαγωγές καφέ συνέπεσε με χαμηλή παραγωγή του προϊόντος φέτος και οι δύο παράγοντες συμβάλλουν στη διατήρηση των χονδρικών και λιανικών τιμών σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Αναλυτές προβλέπουν, μάλιστα ότι έρχονται το επόμενο σύντομα διάστημα νέες αυξήσεις από τις μεγάλες εταιρείες εμπορίας καφέ, που σταδιακά θα επιβαρύνουν και τους τελικούς καταναλωτές.

Η ιταλική εταιρεία καβουρδίσματος Illycaffe SpA, γνωστή για τον υψηλής ποιότητας εσπρέσο που πωλείται σε ασημένια και κόκκινα κουτιά, σχεδιάζει να αυξήσει ξανά τις τιμές τον Ιανουάριο, μετά από δύο αυξήσεις φέτος, δήλωσε η Διευθύνουσα Σύμβουλος Cristina Scocchia σε συνέντευξή της, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

«Υπάρχει ένα όριο στο πόσο μπορεί μια εταιρεία να απορροφήσει το επίπεδο της τιμής του πράσινου καφέ», δήλωσε η Scocchia. «Θα αυξήσουμε την τιμή σε όλες τις χώρες και σε όλα τα κανάλια πώλησης», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.

Οι κινήσεις της Illycaffe είναι πιθανό να ακολουθηθούν και από άλλες εταιρείες του κλάδου, επειδή υποστηρίζουν πως οι τιμές καταναλωτή εξακολουθούν να μην έχουν καλύψει το κόστος των πρώτων υλών.

Η Illycaffe προβλέπει ότι οι τιμές των ακατέργαστων κόκκων καφέ θα σταθεροποιηθούν μεταξύ 2,80 και 3 δολαρίων ανά λίβρα κατά το β’ εξάμηνο του 2026, που εξακολουθεί να είναι πάνω από τον μέσο όρο των τελευταίων πέντε ετών. «Ελπίζαμε σε μια πολύ πιο δραματική πτώση», δήλωσε η Scocchia σε τηλεφωνική συνέντευξη. Η βιομηχανία του καφέ αντιμετωπίζει μια «πολύ, πολύ δύσκολη» κατάσταση λόγω των επίμονα υψηλών τιμών των ακατέργαστων κόκκων, τις οποίες απέδωσε περισσότερο στη φημολογία παρά σε πραγματικά προβλήματα προσφοράς.

Η εταιρεία διατήρησε την στρατηγική προμήθειάς της από τη Βραζιλία κατά την περίοδο που οι ΗΠΑ είχαν επιβάλει δασμούς, καθώς διαθέτει μοναδικά χαρμάνια που απαιτούν τον καφέ της χώρας. Τώρα σχεδιάζει να προχωρήσει σε συνεργασίες παραγωγής στις ΗΠΑ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 20% του κύκλου εργασιών της. Η Illycaffe προσπάθησε να περιορίσει τον αντίκτυπο στους καταναλωτές απορροφώντας ένα σημαντικό μέρος της αύξησης του κόστους στα περιθώρια κέρδους της, συμβάλλοντας στην αύξηση του όγκου των πωλήσεών της. Παρά τις υψηλές τιμές, η ζήτηση καφέ παρέμεινε ανθεκτική.