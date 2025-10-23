Οι τιμές του καφέ συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ την Πέμπτη, καθώς οι ανησυχίες για τη σοδειά στη Βραζιλία και οι νέοι αμερικανικοί δασμοί εντείνουν τις πιέσεις στην παγκόσμια αγορά.

Ο καφές Arabica, η ποικιλία που χρησιμοποιείται ευρέως από μεγάλες αλυσίδες όπως η Starbucks, σημείωσε άλμα 3,4%, αγγίζοντας τα 4,3510 δολάρια ανά λίβρα στα futures. Πρόκειται για την υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 4,2995 δολ./λίβρα που είχε σημειωθεί τον Φεβρουάριο.

Βραζιλία, χαμηλά αποθέματα και δασμοί Τραμπ τροφοδοτούν την άνοδο

Η ανησυχία για την προσφορά οξύνεται από:

καιρικές συνθήκες στη Βραζιλία , κορυφαία παραγωγό χώρα, η οποία έχει ήδη μειώσει τις εξαγωγές,

, κορυφαία παραγωγό χώρα, η οποία έχει ήδη μειώσει τις εξαγωγές, τη συρρίκνωση των παγκόσμιων αποθεμάτων , που κάνει την αγορά πιο ευάλωτη,

, που κάνει την αγορά πιο ευάλωτη, τους νέους δασμούς των ΗΠΑ στις εισαγωγές καφέ, που επιβάλλονται από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ από τον Αύγουστο.

Από τις αρχές Αυγούστου, τα futures του Arabica έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 50%, ενισχύοντας τους φόβους για μεγαλύτερες αυξήσεις στην κατανάλωση και στα ράφια.

Αυξημένο κόστος για καταναλωτές και καφετέριες

Η παρατεταμένη άνοδος των τιμών αναμένεται να έχει άμεσες επιπτώσεις στους καταναλωτές, οι οποίοι ήδη πληρώνουν ακριβότερα για τον καφέ τους.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι ο συνδυασμός δασμών και μειωμένης παραγωγής μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω αυξήσεις στις λιανικές τιμές, ιδιαίτερα στην αγορά των ΗΠΑ, όπου αναμένονται νέες εμπορικές συμφωνίες με τη Βραζιλία.