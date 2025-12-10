Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΓΔΕΕ) επιβεβαίωσε την Τετάρτη τη μείωση του προστίμου που είχε επιβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Intel για καταχρηστική συμπεριφορά στην αγορά των μικροεπεξεργαστών x86, περιορίζοντάς το από €376,36 εκατ. σε €237,1 εκατ. Η απόφαση αυτή κλείνει μια πολυετή νομική διαμάχη που ξεκίνησε το 2009 και αποτελεί σημείο καμπής για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου ανταγωνισμού στον τεχνολογικό κλάδο.

Η υπόθεση άρχισε το 2009, όταν η Επιτροπή επέβαλε στην Intel πρόστιμο €1,06 δισ., κατηγορώντας τη για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης με στόχο τον αποκλεισμό της ανταγωνίστριας AMD από την αγορά. Το 2022, το ΓΔΕΕ ακύρωσε εν μέρει την απόφαση, κρίνοντας ανεπαρκή την ανάλυση της Επιτροπής για τις εκπτώσεις που παρείχε η Intel, αλλά διατήρησε την ευθύνη της εταιρείας για τους λεγόμενους «γυμνούς περιορισμούς» – πληρωμές προς κατασκευαστές για να καθυστερούν ή να περιορίζουν προϊόντα με επεξεργαστές AMD.

Το 2023, η Επιτροπή επανέφερε μέρος της απόφασης, επικεντρωμένη αποκλειστικά στους «γυμνούς περιορισμούς», επιβάλλοντας νέο πρόστιμο €376,36 εκατ. Με την απόφαση της 10ης Δεκεμβρίου, το Δικαστήριο έκρινε ότι η Επιτροπή υπερεκτίμησε τη σοβαρότητα και τη διάρκεια της παράβασης και περιόρισε το πρόστιμο στα €237,1 εκατ. Επισημάνθηκε ότι οι περιορισμοί αφορούσαν σχετικά μικρό αριθμό ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενώ πολλές από τις επίμαχες πρακτικές είχαν σταματήσει εδώ και δώδεκα χρόνια.

Το ΓΔΕΕ επιβεβαίωσε τη νομιμότητα της απόφασης της Επιτροπής, αλλά επέβαλε την ανάγκη ακριβέστερης τεκμηρίωσης για τον υπολογισμό προστίμων σε υποθέσεις ανταγωνισμού. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να επηρεάσει τις μελλοντικές ενέργειες της Επιτροπής, η οποία θα χρειαστεί πλέον πιο αυστηρή και λεπτομερή ανάλυση στις υποθέσεις αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών.

Η νέα απόφαση αλλάζει και το ανταγωνιστικό τοπίο της αγοράς. Η Intel καλείται να προσαρμοστεί σε ένα πιο απαιτητικό πλαίσιο συμμόρφωσης, ενώ η AMD έχει ήδη ενισχύσει το μερίδιό της τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, η απόφαση ενισχύει την εμπιστοσύνη καταναλωτών και επενδυτών ότι η ΕΕ παραμένει αποφασισμένη να προστατεύει τον ανταγωνισμό.

Η υπόθεση Intel αποτελεί πλέον σημαντικό νομικό προηγούμενο, ενισχύοντας τη θέση ότι οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να τεκμηριώνουν επαρκώς τις αποφάσεις τους. Το μήνυμα προς την αγορά είναι σαφές: η επιβολή πειθαρχίας σε παγκόσμιους τεχνολογικούς κολοσσούς συνεχίζεται, αλλά με αυστηρότερη μεθοδολογία και μεγαλύτερη έμφαση στην αναλογικότητα.

ΚΥΠΕ