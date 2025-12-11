Σχέδιο που προβλέπει σημαντικές αμερικανικές επενδύσεις στη Ρωσία, την αποκατάσταση των ρωσικών ενεργειακών ροών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και την αξιοποίηση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, περιλαμβάνεται στην πρόταση ειρήνης του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Η εφημερίδα αναφέρει ότι οι προτάσεις εξειδικεύονται σε παραρτήματα που έχουν αποσταλεί σε Ευρωπαίους αξιωματούχους και περιλαμβάνουν ένα σχέδιο για τη διοχέτευση 200 δισ. δολαρίων παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων σε έργα ανοικοδόμησης στην Ουκρανία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη μεγάλου κέντρου δεδομένων που θα τροφοδοτείται από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, ο οποίος τελεί υπό ρωσικό έλεγχο.

Στο πλαίσιο των προτάσεων, αμερικανικές εταιρείες εμφανίζονται έτοιμες να επενδύσουν σε ρωσικούς στρατηγικούς τομείς, όπως η εξόρυξη σπάνιων γαιών και οι πετρελαϊκές γεωτρήσεις στην Αρκτική, ενώ προβλέπεται η επανεκκίνηση των ενεργειακών ροών της Ρωσίας προς τη Δυτική Ευρώπη και άλλες αγορές.

Ευρωπαίος αξιωματούχος που επικαλείται η WSJ παρομοιάζει τις προτάσεις αυτές με μια «οικονομική εκδοχή της διάσκεψης της Γιάλτας», όπου το 1945 οι νικητές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου καθόρισαν ζώνες επιρροής στην Ευρώπη.

Αντίδραση του Κρεμλίνου

Απαντώντας στο δημοσίευμα, το Κρεμλίνο δήλωσε ότι η Ρωσία παραμένει ανοιχτή σε ξένες επενδύσεις. Ο εκπρόσωπος Ντμίτρι Πεσκόφ τόνισε ότι η χώρα «ενδιαφέρεται για επενδυτική δραστηριότητα», αλλά απέφυγε να σχολιάσει συγκεκριμένα τις πληροφορίες περί αξιοποίησης των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων.