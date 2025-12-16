Το άνω σώμα του ιαπωνικού κοινοβουλίου ενέκρινε την Τρίτη συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους 18,3 τρισ. γεν (περίπου 118 δισ. δολάρια), ανοίγοντας τον δρόμο στην πρωθυπουργό Σαναέ Τακαΐτσι για την υλοποίηση του μεγαλύτερου πακέτου δημοσιονομικής στήριξης της χώρας από την περίοδο της πανδημίας της COVID-19.

Ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός για το δημοσιονομικό έτος 2025 είχε ήδη λάβει το «πράσινο φως» από την κάτω βουλή την περασμένη εβδομάδα και υπερβαίνει κατά πολύ το αντίστοιχο περσινό πακέτο των 13,9 τρισ. γεν. Το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού θα χρηματοδοτηθεί μέσω νέας έκδοσης κρατικού χρέους, εξέλιξη που εντείνει τις ανησυχίες για τη δημοσιονομική πορεία της Ιαπωνίας.

Η απόφαση αυτή υπογραμμίζει την επιθετική δημοσιονομική στάση της κυβέρνησης Τακαΐτσι υπέρ της στήριξης της οικονομικής δραστηριότητας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αγορές ομολόγων εκπέμπουν προειδοποιητικά σήματα.

Η απόδοση του 10ετούς ιαπωνικού κρατικού ομολόγου κινείται σε υψηλό 18ετίας, καθώς η Τράπεζα της Ιαπωνίας αναμένεται ευρέως να αυξήσει τα επιτόκια την Παρασκευή στο 0,75%, επίπεδο που θα αποτελεί υψηλό τριών δεκαετιών.

Capital.gr