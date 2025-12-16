Ο Έλον Μασκ έγινε ο πρώτος άνθρωπος παγκοσμίως με καθαρή περιουσία άνω των 600 δισ. δολαρίων, καταγράφοντας ιστορικό ορόσημο στον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία (16/12/2025), η περιουσία του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο εκτιμάται πλέον κοντά στα 638 δισ. δολάρια, μετά τη νέα αποτίμηση της SpaceX.

Η αεροδιαστημική εταιρεία SpaceX, με έδρα το Starbase του Τέξας, αποτιμήθηκε περίπου στα 800 δισ. δολάρια στο πλαίσιο εσωτερικής πώλησης μετοχών, καθιστώντας την πολυτιμότερη ιδιωτική εταιρεία παγκοσμίως. Ο Μασκ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της SpaceX, κατέχει ποσοστό 42%, το οποίο αποτιμάται σε περίπου 317 δισ. δολάρια, μετά την εφαρμογή έκπτωσης ρευστότητας που ισχύει για μη εισηγμένες εταιρείες.

Από τα 4,8 δισ. στα 600+

Σύμφωνα με τον Bloomberg Billionaires Index, είναι η πρώτη φορά που η καθαρή περιουσία ενός ατόμου υπερβαίνει τα 600 δισ. δολάρια. Ο 54χρονος Μασκ εισήλθε στον δείκτη το 2013 με περιουσία μόλις 4,8 δισ. δολαρίων. Το 2020 ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 100 δισ. δολάρια, κυρίως λόγω της ραγδαίας ανόδου της Tesla, της οποίας είναι επίσης διευθύνων σύμβουλος. Τον Οκτώβριο η περιουσία του είχε ήδη υπερβεί το μισό τρισεκατομμύριο δολάρια.

Ο δρόμος προς το τρισεκατομμύριο

Η περιουσία του Μασκ ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω εάν η SpaceX προχωρήσει σε αρχική δημόσια προσφορά (IPO), το συντομότερο έως το 2026. Η εταιρεία στοχεύει σε αποτίμηση 1,5 τρισ. δολαρίων, εξέλιξη που θα μπορούσε να ανεβάσει την αξία του μεριδίου του Μασκ πάνω από τα 625 δισ. δολάρια, φέρνοντάς τον κοντά στο ορόσημο του πρώτου τρισεκατομμυριούχου στον κόσμο.

Η SpaceX κυριαρχεί σήμερα στον κλάδο των εκτοξεύσεων σε τροχιά με τους Falcon 9, ενώ παρέχει υπηρεσίες δορυφορικού διαδικτύου μέσω του Starlink. Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενη δευτερογενή πώληση μετοχών τον Ιούλιο, η εταιρεία αποτιμήθηκε περίπου στα 400 δισ. δολάρια.

Παράλληλα, ο Μασκ έχει αναφερθεί πρόσφατα σε σχέδια δημιουργίας κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης στο Διάστημα, διευρύνοντας περαιτέρω τις φιλοδοξίες του πέρα από τα όρια του πλανήτη.