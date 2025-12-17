Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποφάσισε να πουλήσει προηγμένα τσιπ AI, συμπεριλαμβανομένου του H200 της Nvidia, στην Κίνα. Αυτή η απόφαση είναι μια απότομη αλλαγή στη στρατηγική των ΗΠΑ. Οι πιο σημαντικές επιπτώσεις θα εξαρτηθούν από το πόσα από αυτά τα τσιπ θα πουληθούν. Η πώληση εκατομμυρίων τσιπ κινδυνεύει να ανατρέψει τον αγώνα της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ η πώληση περιορισμένου αριθμού θα έχει λιγότερο δραματικές συνέπειες.

Το H200, που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2024, είναι ακόμα το πιο ισχυρό τσιπ για εκπαίδευση και ανάπτυξη AI. Παρόλο που η Κίνα έχει δυνατότητες στη μηχανική, το καλύτερο κινεζικό τσιπ, το Ascend 910C της Huawei, είναι ακόμα περίπου 30% λιγότερο ισχυρό. Οι κινεζικές εταιρείες θα χρειαστούν μέχρι το τέλος του 2027 για να αντισταθμίσουν αυτό το χάσμα. Η πώληση του H200 θα δώσει σίγουρα ώθηση στις φιλοδοξίες της Κίνας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, όπως η Alibaba και η Tencent, πιέζουν ήδη την κυβέρνηση για πρόσβαση σε αυτές τις εισαγωγές.

Η ομάδα του Τραμπ ελπίζει ότι αυτό θα αφαιρέσει ζήτηση από τους κινεζικούς κατασκευαστές τσιπ. Ωστόσο, πολλοί βλέπουν κίνδυνο για τη βιομηχανία AI των ΗΠΑ. “Αυτή η απόφαση είναι τρελή. Κυριολεκτικά παραδίδουμε το πλεονέκτημά μας”, δήλωσε ο πρώτος σύμβουλος εθνικής ασφαλείας Τζέικ Σάλιβαν.

Το κρίσιμο ζήτημα είναι η ποσότητα. Η σύγχρονη τεχνητή νοημοσύνη απαιτεί τεράστια υπολογιστική ισχύ. Ένα εθνικό πλεονέκτημα στη δύναμη υπολογισμού έχει σύνθετα οφέλη: Περισσότερα τσιπ σημαίνουν καλύτερα προϊόντα AI, περισσότερα έσοδα και περισσότερα κεφάλαια για επανεπένδυση στην έρευνα και ανάπτυξη. Το Ινστιτούτο για την Πρόοδο εκτιμά ότι χωρίς περιορισμούς, η Κίνα θα αγόραζε πάνω από 2 εκατομμύρια τσιπ τον επόμενο χρόνο, μειώνοντας δραστικά το αμερικανικό πλεονέκτημα. Αν εγκριθούν μόνο μερικές εκατοντάδες χιλιάδες τσιπ, οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι η κυβέρνηση μπορεί να μην σχεδιάζει μια πλήρη απελευθέρωση. Η ανακοίνωση του Τραμπ ανέφερε ότι τα τσιπ θα πωλούνται μόνο σε “εγκεκριμένους” πελάτες υπό “συνθήκες” που θα προστατεύουν την εθνική ασφάλεια. Η διατήρηση της απαίτησης για άδεια σημαίνει ότι η κυβέρνηση θα διατηρήσει την ικανότητα να ελέγχει τον όγκο των πωλήσεων. Το Υπουργείο Εμπορίου μπορεί να καθορίσει τον αριθμό των τσιπ που καλύπτει μια άδεια και μπορεί να την ανακαλέσει με μια κίνηση του χεριού.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη χρησιμοποιήσει αυτήν τη τακτική “μεγάλης ανακοίνωσης, αργής παρακολούθησης” με πωλήσεις τσιπ AI στη Μέση Ανατολή. Ενώ υποσχέθηκαν εκατομμύρια επεξεργαστές, οι πρώτες εγκρίσεις ήταν μόνο για 35.000 τσιπ. Παρόμοιες καθυστερήσεις μπορεί να συμβούν και με αποστολές H200 στην Κίνα. Τέσσερις υπηρεσίες θα πρέπει να ζυγίσουν τις εγκρίσεις αδειών, και κάθε νέα κινεζική προκλητικότητα θα προσφέρει λόγο για παύση των αποστολών. Πίεση από το Κογκρέσο μπορεί επίσης να επιβραδύνει τα πράγματα.

Από την πλευρά της Κίνας, υπάρχουν πολλοί πιθανοί αγοραστές, αλλά υπάρχουν ήδη σημάδια τριβής. Το Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας εξετάζει να ζητήσει από πιθανούς αγοραστές να εξηγήσουν γιατί δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους με προϊόντα Huawei. Η κινεζική κυβέρνηση θα θέλει να διασφαλίσει τη συνεχή ζήτηση για κινεζικά τσιπ.

Επιπλέον, πολλά από τα νέα τσιπ μπορεί απλώς να αντικαταστήσουν την υπάρχουσα πρόσβαση της Κίνας σε επεξεργαστές Nvidia. Η Κίνα έχει ήδη μεγάλο απόθεμα, εν μέρει από εισαγωγές πριν από τον περιορισμό των κανόνων εξαγωγών το 2023, και πολλά άλλα τσιπ διασχίζουν λαθραία τα σύνορα κάθε χρόνο.

Η απόφαση του Τραμπ έχει τεράστια στρατηγική σημασία, καθώς θα δυσκολέψει πολύ τις ΗΠΑ να πείσουν άλλες χώρες να επιβάλλουν δικούς τους περιορισμούς στην πώληση τεχνολογίας AI στην Κίνα. Η συνεκτική στρατηγική για την προστασία του αμερικανικού πλεονεκτήματος στην παραγωγή τσιπ εξαρτάται από τη συνεργασία των συμμάχων.

Ενώ υπάρχει η πιθανότητα ο Τραμπ να αναζητά μια ευρύτερη ανανέωση των σχέσεων με την Κίνα, όσοι φοβούνται το χειρότερο ή ελπίζουν σε απεριόριστες παραδόσεις H200, θα πρέπει να θυμόμαστε ένα μάθημα: Μόνο επειδή μια ανακοίνωση έχει μεγάλες υποσχέσεις δεν σημαίνει ότι θα λάβετε αυτό που περιμένατε όταν έρθει η ώρα να υπογράψετε.

