Η κούρσα των αυτόνομων οχημάτων εντείνεται, καθώς ο κινεζικός τεχνολογικός όμιλος Baidu ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να φέρει ρομποτικά ταξί στο Λονδίνο από το 2026, μέσω συνεργασιών με τις πλατφόρμες Uber και Lyft. Το Ηνωμένο Βασίλειο αναδεικνύεται έτσι σε κομβικό πεδίο δοκιμών για την επόμενη φάση της αυτόνομης κινητικότητας.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των εταιρειών, τα αυτόνομα οχήματα Apollo Go της Baidu θα ενταχθούν στις πλατφόρμες Uber και Lyft στη βρετανική πρωτεύουσα. Η Uber γνωστοποίησε ότι πιλοτικό πρόγραμμα με το Apollo Go RT6 θα ξεκινήσει στο πρώτο εξάμηνο του 2026, υπό την προϋπόθεση των απαραίτητων ρυθμιστικών εγκρίσεων.

Παράλληλα, η Lyft ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε δοκιμές με δεκάδες οχήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο το επόμενο έτος, εν αναμονή της έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές, όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλός της, David Risher.

Παγκόσμια επιτάχυνση των ρομποταξί

Η ανάπτυξη των ρομποτικών ταξί επιταχύνεται διεθνώς, με κινεζικές εταιρείες όπως η Baidu και η Weride, αλλά και την Waymo της Alphabet, να πρωτοστατούν. Η Uber και η Weride έχουν ήδη ξεκινήσει δραστηριότητες στο Άμπου Ντάμπι, με σχέδια επέκτασης στη Μέση Ανατολή.

Η Baidu πραγματοποιεί δοκιμές ρομποταξί στο Άμπου Ντάμπι, στο Ντουμπάι και στην Ελβετία, ενώ η Waymo ξεκίνησε δοκιμές στο Λονδίνο τον τρέχοντα μήνα, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό για την πρώτη βιώσιμη, μεγάλης κλίμακας εφαρμογή αυτόνομων μεταφορών στην Ευρώπη.

