Η επιθυμία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να κατασκευάσει μια αίθουσα χορού αξίας, 300 εκατομμυρίων δολαρίων, σε χώρο του Λευκού Οίκου δοκιμάζεται ενώπιον της δικαιοσύνης, αφού κατηγορείται ότι κατεδάφισε παράνομα την Ανατολική Πτέρυγα και προέβη σε κατάχρηση εξουσίας.

Για την ώρα, πάντως, ο ομοσπονδιακός δικαστής που εξέτασε την αγωγή στην Ουάσινγκτον αποφάσισε ότι δεν είναι διατεθειμένος να διατάξει την κυβέρνηση Τραμπ να σταματήσει αμέσως τις εργασίες για την αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου, ενώ εκδικάζει την αγωγή που υποστηρίζει ότι το έργο καταχράται την προεδρική εξουσία.

Όπως έγραψε το Reuters, την αγωγή στο δικαστήριο κατέθεσε το Εθνικό Ίδρυμα για τη Διατήρηση Ιστορικών Μνημείων, το οποίο κατηγορεί την κυβέρνηση Τραμπ και αρκετές ομοσπονδιακές υπηρεσίες ότι ξεκίνησαν το έργο των 90.000 τετραγωνικών ποδιών χωρίς τις νομικά απαιτούμενες αξιολογήσεις ή εγκρίσεις.

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει κάνει μια σειρά από αλλαγές στον Λευκό Οίκο από τότε που επέστρεψε για τη δεύτερη θητεία του. Τοποθέτησε χρυσές διακοσμήσεις σε όλο το Οβάλ Γραφείο και πλακόστρωσε το γκαζόν του Κήπου με τα Ρόδα, για να δημιουργήσει μια βεράντα παρόμοια με το σκηνικό στο κτήμα του, στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα.

Η τεράστια αίθουσα χορού επισκιάζει αυτές τις αλλαγές. Εικόνες βαρέων μηχανημάτων που εισέβαλαν στην 120 ετών Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου για να ανοίξουν δρόμο για το έργο πυροδότησαν κατακραυγή. «Κανένας πρόεδρος δεν έχει νόμιμο δικαίωμα να κατεδαφίσει τμήματα του Λευκού Οίκου χωρίς καμία απολύτως αναθεώρηση — ούτε ο Πρόεδρος Τραμπ, ούτε ο Πρόεδρος Μπάιντεν, ούτε οποιοσδήποτε άλλος», ανέφερεται στην αγωγή.

Η αμερικανική κυβέρνηση, επισημαίνει το Reuters, απάντησε ότι το έργο είναι νόμιμο και ότι είναι συνέχεια μιας μακράς σειράς προεδρικών ανακαινίσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής της Ανατολικής Πτέρυγας από τον Φράνκλιν Ντ. Ρούσβελτ. Στο έγγραφο αναφέρεται ότι η αίθουσα χορού ήταν απαραίτητη για κρατικές εκδηλώσεις.

Το έργο προβλέπει την κατασκευή μιας αίθουσας χορού συνολικής επιφάνειας περίπου 8.361 τ.μ., με δυνατότητα φιλοξενίας 650 έως και 999 ατόμων, ανάλογα με την τελική διαμόρφωση και τη διάταξη των καθισμάτων. Η νέα αίθουσα σχεδιάστηκε ώστε να συνδέεται με τον υπάρχοντα Λευκό Οίκο μέσω ειδικού διόροφου διαδρόμου, ενώ η αρχική εκτίμηση για το κόστος ήταν περίπου 200–300 εκατομμύρια δολάρια, με μεταγενέστερες αναφορές να ανεβάζουν το ποσό ακόμη και στα 400 εκατομμύρια δολάρια.