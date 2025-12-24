Συνεχίζουν το ανοδικό τους ράλι τα πολύτιμα μέταλλα, με τον χρυσό να ξεπερνά τα $4.500 ανά ουγγιά και το ασήμι και την πλατίνα να καταγράφουν επίσης νέα ιστορικά υψηλά, καθώς οι επενδυτές στρέφονται μαζικά σε ασφαλή καταφύγια εν μέσω γεωπολιτικών και εμπορικών κινδύνων και εν αναμονή νέων μειώσεων επιτοκίων το 2026.

Η τιμή spot του χρυσού ενισχύθηκε κατά 0,2% στα $4.495,39 ανά ουγγιά, αφού νωρίτερα άγγιξε ιστορικό υψηλό στα $4.525,19. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) Φεβρουαρίου κατέγραψαν άνοδο 0,4%, στα $4.522,10 ανά ουγγιά, επίσης σε επίπεδα ρεκόρ.

Το ασήμι σημείωσε άνοδο 1,1% στα $72,16 ανά ουγγιά, έχοντας προηγουμένως καταγράψει νέο ρεκόρ στα $72,70, ενώ η πλατίνα ενισχύθηκε κατά 2,5% στα $2.333,80, αφού σκαρφάλωσε νωρίτερα σε ιστορική κορυφή στα $2.377,50.

Το παλλάδιο κατέγραψε άλμα σχεδόν 3%, κινούμενο σε υψηλό τριετίας στα $1.916,69 ανά ουγγιά.

Ισχυρά ετήσια κέρδη και επενδυτικές ροές

Ο χρυσός καταγράφει άνοδο άνω του 70% από την αρχή του έτους, σημειώνοντας τα μεγαλύτερα ετήσια κέρδη από το 1979, με βασικούς καταλύτες τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια, τις προσδοκίες για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ, τις ισχυρές αγορές από κεντρικές τράπεζες και τις εισροές σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs).

Το ασήμι καταγράφει εκρηκτική άνοδο άνω του 150% την ίδια περίοδο, εν μέσω ισχυρής επενδυτικής ζήτησης, ενώ ενισχύθηκε περαιτέρω μετά την ένταξή του στα κρίσιμα μέταλλα από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Η πλατίνα και το παλλάδιο, που χρησιμοποιούνται κυρίως σε καταλυτικούς μετατροπείς αυτοκινήτων, κινούνται επίσης ανοδικά λόγω περιορισμένης προσφοράς, υψηλής αβεβαιότητας και της αναζήτησης εναλλακτικών τοποθετήσεων έναντι του χρυσού. Από τις αρχές του έτους, η πλατίνα έχει ενισχυθεί κατά περίπου 160%, ενώ το παλλάδιο καταγράφει κέρδη άνω του 100%.