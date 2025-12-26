Ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας γνωστοποίησε ότι η Ρωσία προχώρησε σε νέα χρηματοδότηση ύψους 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής Ακούγιου που κατασκευάζεται από την Rosatom, την κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας της Ρωσίας, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα αναμένει ότι ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής θα τεθεί σε λειτουργία το 2026.

Η Rosatom κατασκευάζει τον πρώτο πυρηνικό σταθμό της Τουρκίας στην μεσογειακή επαρχία Μερσίν, βάσει συμφωνίας που έχει υπογραφεί από τι 2010, αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο σταθμός αναμενόταν να τεθεί σε λειτουργία φέτος, αλλά είχε καθυστερήσει λόγω προβλημάτων χρηματοδότησης από την πλευρά της Ρωσίας.

«Η χρηματοδότηση πιθανότατα θα χρησιμοποιηθεί το 2026-2027», δήλωσε ο Μπαϊρακτάρ σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στην Κωνσταντινούπολη.

Σχέδια και για την ανατολική Θράκη

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Τουρκία βρίσκεται σε συνομιλίες με τη Νότια Κορέα, την Κίνα, τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες για πυρηνικά έργα στην επαρχία Σινώπης και την περιοχή της ανατολικής Θράκης και πρόσθεσε ότι η Άγκυρα θέλει να λάβει «την πιο ανταγωνιστική προσφορά».

Ο Μπαϊρακτάρ δήλωσε ότι η Τουρκία επιθυμεί να παράγει πυρηνική ενέργεια στο εσωτερικό της και θα παρουσιάσει συγκεκριμένα σαφή στοιχεία για τους στόχους που έχει θέσει.

Πρόσθεσε ότι η Τουρκία βρίσκεται σε συνομιλίες με την εταιρεία ACWA Power της Σαουδικής Αραβίας για μια ηλιακή εγκατάσταση 5.000 μεγαβάτ.

«Θα έχουμε ολοκληρώσει τη συμφωνία για αυτό το πρώτο τρίμηνο του 2026, για 2.000 μεγαβάτ στην πρώτη φάση. Μιλάμε για ένα έργο ηλιακής ενέργειας 2.000 μεγαβάτ. 1.000 μεγαβάτ στη Σίβα, χίλια στο Τασέλι», είπε.

«Συζητάμε ξανά ένα έργο για την ηλιακή ενέργεια και την αποθήκευση ενέργειας με μια ακόμη εταιρεία από τον Κόλπο. Το κατά προσέγγιση κόστος επένδυσης αυτού κυμαίνεται μεταξύ 1,5 και 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων», πρόσθεσε ο Μπαϊρακτάρ , χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

naftemporiki.gr