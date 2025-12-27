Οι μέτοχοι σε όλο τον κόσμο βίωσαν έναν ακόμη εξαιρετικό χρόνο. Οι χρηματιστηριακές αγορές στην Αμερική, την Ευρώπη, την Ινδία και την Ιαπωνία αναμένεται να κλείσουν το 2025 σε ιστορικά υψηλά επίπεδα ή κοντά σε αυτά, με ορισμένες να πλησιάζουν το τρίτο συνεχόμενο έτος διψήφιων κερδών.

Αυτό αντανακλά εν μέρει τον αυξανόμενο ενθουσιασμό των επενδυτών για τις δυνατότητες κέρδους της τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, ο ενθουσιασμός έχει επεκταθεί και σε ευρύτερο επίπεδο. Οι εταιρείες στις αναδυόμενες αγορές της Ασίας δεν χρειάστηκε ποτέ να πληρώσουν τόσο χαμηλά ασφάλιστρα στους ομολογιούχους για να δανειστούν, ενώ οι αμερικανικές εταιρείες με επενδυτικό προφίλ δεν έχουν πληρώσει τόσο λίγα από τη δεκαετία του 1990. Ωστόσο, αυτά τα εντυπωσιακά στοιχεία υποτιμούν το πόσο ταραχώδης ήταν η χρονιά για τους συμμετέχοντες στην αγορά. Τον Απρίλιο, το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα βρέθηκε στο χείλος της κρίσης, όταν οι δασμοί της «Μέρας Απελευθέρωσης» του Ντόναλντ Τραμπ απείλησαν να ανατρέψουν το παγκόσμιο εμπόριο. Και κατά τη διάρκεια του έτους, αρκετές μακροχρόνιες τάσεις έσπασαν ή αντιστράφηκαν.

Στις αρχές Απριλίου, η Αμερική άρχισε για λίγο να διαπραγματεύεται σαν μια αναδυόμενη αγορά επιρρεπής σε κρίσεις. Αφού ο κ. Τραμπ ανακοίνωσε δραστικά και παράλογα υπολογισμένα δασμολογικά μέτρα για τον υπόλοιπο κόσμο, οι τιμές των μετοχών έπεσαν κατακόρυφα. Οι επενδυτές φοβήθηκαν για την ασφάλεια των κρατικών ομολόγων και τα ξεφορτώθηκαν. Καθώς οι τιμές των ομολόγων έπεσαν, οι αποδόσεις αυξήθηκαν, κάτι που θεωρητικά θα έπρεπε να είχε στηρίξει το δολάριο. Αντ’ αυτού, οι ταραγμένοι επενδυτές ξεπούλησαν το νόμισμα.

Οι αμερικανικές μετοχές ξεκίνησαν τη χρονιά ως όνειρο. Οι τιμές τους αυξήθηκαν κατά 26% το 2023 και 23% το 2024, σε σύγκριση με 14% και 2% αντίστοιχα για τις μετοχές που είναι εισηγμένες σε άλλες ανεπτυγμένες αγορές. Φέτος, αυτή η σειρά καλών αποτελεσμάτων έληξε , παρά τη θέση της Αμερικής στο επίκεντρο της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης. Εντός της Ευρώπης έχει σημειωθεί μια άλλη ανατροπή: τα χρηματιστήρια των πρώην «περιφερειακών» χωρών έχουν ξεπεράσει αυτά των «κεντρικών». Μεταξύ των χωρών με τις καλύτερες επιδόσεις το 2025 συγκαταλέγονται η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία και η Πολωνία. Το 2025 ήταν μια χρονιά με όλο και πιο χαλαρή νομισματική πολιτική από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες του κόσμου. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ μείωσε τα επιτόκια τρεις φορές, κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες κάθε φορά, όπως και η Τράπεζα της Αγγλίας. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Τράπεζα του Καναδά επέλεξαν να προχωρήσουν σε τέσσερις μειώσεις. Εκτός από αυτές, η Τράπεζα της Ιαπωνίας αύξησε δύο φορές το κόστος των βραχυπρόθεσμων δανείων, αν και από το εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο του 0,25%.

Μετά την εκρηκτική αύξηση των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων κατά τη δεκαετία του 2010, οι εταιρείες ιδιωτικών επενδύσεων αναπτύσσονται πλέον με βραδύτερους ρυθμούς. Σύμφωνα με την εταιρεία παροχής δεδομένων PitchBook, κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2025 συγκέντρωσαν περίπου 900 δισ. δολάρια σε νέα κεφάλαια. Εάν αυτό ο ρυθμός διατηρηθεί μέχρι το τέλος του έτους, θα σηματοδοτήσει την τέταρτη συνεχόμενη μείωση στη συγκέντρωση ιδιωτικών κεφαλαίων από το 2021, όταν και σημειώθηκε η κορύφωση.