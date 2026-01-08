Τα κινεζικά διυλιστήρια στρέφονται προς τον Καναδά ως εναλλακτική πηγή προμήθειας αργού πετρελαίου, μετά τον αμερικανικό αποκλεισμό των ροών πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, που περιόρισε δραστικά τις εισαγωγές της Κίνας την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η αναζήτηση καναδικού αργού από κινεζικής πλευράς εντάθηκε μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και την αυστηροποίηση των αμερικανικών πιέσεων, με traders να επισημαίνουν ότι το καναδικό πετρέλαιο αποτελεί από τις πιο κατάλληλες λύσεις για την αντικατάσταση του βαρέος αργού Merey της Βενεζουέλας.

Οι traders δεν κατονόμασαν τις εταιρείες που κινήθηκαν πρώτες, σημείωσαν ωστόσο ότι παραδοσιακοί αγοραστές βενεζουελάνικου αργού στην Κίνα —μεταξύ των οποίων οι Shandong Chambroad Petrochemicals, Shandong Dongming Petroleum & Chemical Group και Sinochem Hongrun Petrochemical— θα χρειαστεί να εξασφαλίσουν νέους προμηθευτές.

Η Κίνα, ως ο μεγαλύτερος αγοραστής αργού πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, είχε επωφεληθεί τα τελευταία χρόνια από φορτία υπό κυρώσεις που διατίθεντο με σημαντικές εκπτώσεις. Ωστόσο, οι πρόσφατοι χειρισμοί της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ ανέκοψαν τις ροές, μέσω εντεινόμενου πετρελαϊκού αποκλεισμού και αυξημένης πολιτικής πίεσης στο Καράκας.

Όπως μετέδωσε το ABC News, οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν από τη Βενεζουέλα να μειώσει τους δεσμούς με την Κίνα, τη Ρωσία, το Ιράν και την Κούβα και να στραφεί σε συνεργασία με τις ΗΠΑ στην παραγωγή και τις πωλήσεις πετρελαίου.

Πέραν του καναδικού αργού, πιθανά υποκατάστατα για το βενεζουελάνικο πετρέλαιο περιλαμβάνουν μαζούτ και βαρύ αργό από τη Βραζιλία, αν και η χώρα της Νότιας Αμερικής ήδη διοχετεύει μεγάλο μέρος της παραγωγής της στην Κίνα, περιορίζοντας τα περιθώρια περαιτέρω αύξησης των εξαγωγών.