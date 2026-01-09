Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Κριστίν Λαγκάρντ, προειδοποιεί ότι ο κόσμος εισέρχεται σε μια περίοδο αυξημένης αστάθειας, με περισσότερα σοκ και έντονο γεωπολιτικό κατακερματισμό, τονίζοντας ότι το αν η Ευρώπη μπορεί να προσαρμοστεί γρήγορα θα κριθεί στο μέλλον.

Σε συνέντευξή της στο Bloomberg τον Νοέμβριο, η Λαγκάρντ εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξη για τις προοπτικές σταθεροποίησης του πληθωρισμού και την ανθεκτικότητα της οικονομικής ανάπτυξης, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η άνοδος του λαϊκισμού, η ανισότητα και η βραδύτητα στη λήψη αποφάσεων υπονομεύουν την ικανότητα της Ευρώπης να διαμορφώσει το δικό της μέλλον.

«Θα ζήσουμε σε έναν κόσμο πιο ασταθή, πιο επιρρεπή σε σοκ και εμφανώς κατακερματισμένο», ανέφερε, προειδοποιώντας ότι οι εξελίξεις αυτές ήδη εκτυλίσσονται μπροστά στα μάτια των πολιτών.

Τραμπ και γεωπολιτικές πιέσεις

Αναφερόμενη στην επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, σημείωσε ότι έχει δημιουργηθεί μια νέα δυναμική στη διεθνή πολιτική. «Η Ευρώπη μαθαίνει αυτά τα μαθήματα. Μαθαίνει αρκετά γρήγορα; Το μέλλον θα δείξει», είπε, αποφεύγοντας να σχολιάσει τη μελλοντική νομισματική πολιτική.

Η Λαγκάρντ επανέλαβε την ανάγκη για βαθύτερες μεταρρυθμίσεις, ταχύτερες αποφάσεις και μεγαλύτερη ενότητα εντός της ΕΕ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι νέες προκλήσεις.

Θητεία έως το 2027 και απορρίπτει την πολιτική

Ξεκαθάρισε ότι θα παραμείνει στη θέση της έως τη λήξη της θητείας της τον Οκτώβριο του 2027, διαψεύδοντας σενάρια πρόωρης αποχώρησης για ανάληψη ρόλου στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

«Δεν τα παρατάω. Όταν έχεις μια αποστολή, πρέπει να την υλοποιήσεις», ανέφερε, παραδεχόμενη ότι ο ρόλος στην ΕΚΤ αποδείχθηκε πιο απαιτητικός χρονικά απ’ ό,τι είχε αρχικά εκτιμήσει.

Παράλληλα, απέκλεισε το ενδεχόμενο επιστροφής στη γαλλική πολιτική και υποψηφιότητας στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές, δηλώνοντας ότι δεν την ενδιαφέρει μια τέτοια προοπτική.

Κοινωνικές ρωγμές και ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών

Η πρόεδρος της ΕΚΤ εξέφρασε ανησυχία για τις κοινωνικές ανισότητες στη Γαλλία και την ενίσχυση του Εθνικού Συναγερμού, υπογραμμίζοντας ότι «δεν μπορούν να λειτουργήσουν κοινωνίες βαθιά διχασμένες, όπου η πλειοψηφία αισθάνεται παραμελημένη».

Αναφέρθηκε επίσης στις πιέσεις κατά της ανεξαρτησίας της Fed, εν μέσω επικρίσεων του Τραμπ προς την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και τον πρόεδρό της, Τζερόμ Πάουελ. Όπως τόνισε, η ανεξαρτησία της ΕΚΤ είναι θεσμικά κατοχυρωμένη, σε αντίθεση –όπως είπε– με άλλες χώρες.

Μια καριέρα μέσα στις κρίσεις

Με το τέλος της θητείας της να πλησιάζει, η Λαγκάρντ ανατρέχει σε μια πορεία που σημαδεύτηκε από διαδοχικές κρίσεις: από τη γαλλική κυβέρνηση και την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, έως την ηγεσία του Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην κρίση χρέους και την ΕΚΤ κατά την πανδημία.

«Είμαι η κυρία Κρίση», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι σε τέτοιες στιγμές διατηρεί την ψυχραιμία της, βασιζόμενη στη δική της δύναμη και στους διαθέσιμους πόρους για να επιφέρει ηρεμία.