Αμερικανοί εισαγγελείς έχουν ξεκινήσει ποινική έρευνα κατά του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), Τζερόμ Πάουελ, σχετικά με ανακαίνιση ύψους 2,5 δισ. δολαρίων στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας, σε μια εξέλιξη που κλιμακώνει τη σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ.

Ο Πάουελ δήλωσε την Κυριακή ότι η Fed έλαβε την Παρασκευή κλητεύσεις από σώμα ενόρκων καθώς και απειλή ποινικής έρευνας από το υπουργείο Δικαιοσύνης, οι οποίες συνδέονται με την κατάθεσή του στο Κογκρέσο το περασμένο καλοκαίρι για το έργο ανακαίνισης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η νομική κίνηση συνιστά πρόσχημα για τον περιορισμό της ανεξαρτησίας της Fed στη χάραξη της νομισματικής πολιτικής. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένως επιτεθεί στον Πάουελ, χαρακτηρίζοντάς τον «πεισματάρικο μουλάρι», κατηγορώντας τον ότι αρνείται να μειώσει τα επιτόκια.

«Αυτή η νέα απειλή δεν αφορά την κατάθεσή μου τον περασμένο Ιούνιο ούτε την ανακαίνιση των κτιρίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας», δήλωσε ο Πάουελ. «Η απειλή ποινικής δίωξης είναι συνέπεια του γεγονότος ότι η Fed καθορίζει τα επιτόκια με βάση την καλύτερη εκτίμησή μας για το δημόσιο συμφέρον, και όχι σύμφωνα με τις προτιμήσεις του προέδρου», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη στην έρευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Τιμές ρεκόρ για χρυσό και ασήμι

Οι τιμές του χρυσού και του ασημιού έφθασαν σήμερα σε επίπεδα ρεκόρ μετά τις απειλές για άσκηση δίωξης σε βάρος της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve, Fed) από το αμερικανικό Yπουργείο Δικαιοσύνης που τροφοδότησε φόβους για την ανεξαρτησία του θεσμού και τη ζήτηση για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια.

Ο χρυσός έκανε άλμα στα 4.600 δολάρια η ουγγιά και το ασήμι άγγιξε τα 85 δολάρια η ουγγιά για πρώτη φορά, αφού ο Πρόεδρος της Fed Τζερόμ Πάουελ κατήγγειλε «πολιτικές πιέσεις και εκφοβισμούς» που ασκούνται από τον Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε βάρος της Κεντρικής Τράπεζας, που μπορεί να οδηγήσει σε απαγγελία κατηγοριών.