Αξιωματούχοι κεντρικών τραπεζών παγκοσμίως εργάζονται πάνω σε κοινή δήλωση στήριξης προς τον πρόεδρο της Federal Reserve, Τζερόμ Πάουελ, μετά την έναρξη ποινικής έρευνας σε βάρος του από την κυβέρνηση Τραμπ, μετέδωσε το Bloomberg, επικαλούμενο πρόσωπο με γνώση του θέματος.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η δήλωση θα είναι ανοικτή σε υπογραφές από όλες τις κεντρικές τράπεζες και αναμένεται να εκδοθεί εξ ονόματος της Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS), η οποία συχνά περιγράφεται ως η «κεντρική τράπεζα των κεντρικών τραπεζών». Δεν αποκλείεται, μάλιστα, η ανακοίνωση να δοθεί στη δημοσιότητα ακόμη και εντός της ημέρας.

Έρευνα κατά Πάουελ και διεθνείς αντιδράσεις

Το Reuters ανέφερε ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα την πληροφορία, ενώ τόσο η BIS όσο και η Fed δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό.

Η υπόθεση αφορά την κλήση του Τζερόμ Πάουελ από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, την περασμένη εβδομάδα, να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου για δηλώσεις που είχε κάνει το καλοκαίρι στο Κογκρέσο. Οι δηλώσεις αφορούσαν υπερβάσεις κόστους στην ανακαίνιση της έδρας της Fed στην Ουάσινγκτον, έργο συνολικού ύψους 2,5 δισ. δολαρίων.

Η απόφαση της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με πρώην επικεφαλής της Fed να την καταδικάζουν, ενώ στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος εξέφρασαν επίσης δημόσια κριτική.

Αιχμές για πολιτική παρέμβαση στη νομισματική πολιτική

Ο ίδιος ο Πάουελ χαρακτήρισε την κίνηση της κυβέρνησης «πρόσχημα», υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι να αποκτήσει ο πρόεδρος επιρροή στη διαμόρφωση των επιτοκίων. Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει ανησυχία στους διεθνείς νομισματικούς κύκλους, με τη σχεδιαζόμενη κοινή δήλωση να ερμηνεύεται ως μήνυμα υπεράσπισης της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών.

