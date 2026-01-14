Οι πλούσιοι αλλά σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτοι ορυκτοί πόροι της Γροιλανδία βρίσκονται στο επίκεντρο αυξημένου γεωπολιτικού ενδιαφέροντος, καθώς η στρατηγική σημασία του νησιού της Αρκτικής επανέρχεται δυναμικά στη διεθνή ατζέντα.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Δανία, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, και της Γροιλανδίας, Βίβιαν Μότζφελντ, συναντώνται στον Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης γύρω από το καθεστώς και τον ρόλο της Γροιλανδίας. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει ενδιαφέρον για τον έλεγχο του νησιού, επικαλούμενος λόγους ασφάλειας και πόρων.

Κρίσιμες πρώτες ύλες και στρατηγική αξία

Έρευνα του 2023 έδειξε ότι 25 από τις 34 “κρίσιμες πρώτες ύλες” που έχει καταγράψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντοπίζονται στη Γροιλανδία, καθιστώντας το νησί δυνητικό κόμβο για την ενεργειακή μετάβαση και τη βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας.

Παρά το υπέδαφος, η εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου απαγορεύεται για περιβαλλοντικούς λόγους, ενώ η ανάπτυξη του μεταλλευτικού τομέα σκοντάφτει σε γραφειοκρατικά εμπόδια και αντιδράσεις των ιθαγενών κοινοτήτων.

Τα βασικά ορυκτά της Γροιλανδίας

Σπάνιες γαίες

Τρία από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα βρίσκονται στη νότια επαρχία Γκάρνταρ. Εταιρείες όπως η Critical Metals Corp, η Energy Transition Minerals και η Neo Performance Materials έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Οι σπάνιες γαίες είναι κρίσιμες για μόνιμους μαγνήτες και τα ηλεκτρικά οχήματα.

Γραφίτης

Κοιτάσματα εντοπίζονται σε πολλές περιοχές. Η GreenRoc έχει αιτηθεί άδεια για έργο στο Αμιτσόκ. Ο γραφίτης χρησιμοποιείται σε μπαταρίες EV και παραγωγή χάλυβα.

Χαλκός – Νικέλιο

Το ενδιαφέρον παραμένει περιορισμένο, με εξαίρεση ανεξερεύνητες περιοχές σε βορειοανατολική και κεντροανατολική Γροιλανδία. Η 80 Mile στοχεύει στο κοίτασμα Ντίσκο–Νουουσουάκ (χαλκός, νικέλιο, πλατίνα, κοβάλτιο), ενώ η Anglo American διαθέτει άδεια εξερεύνησης για νικέλιο.

Ψευδάργυρος

Μεγάλα κοιτάσματα στον βορρά, συμπεριλαμβανομένου του Σιτρόνεν Φιόρδ, που έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα μεγαλύτερα ανεκμετάλλευτα κοιτάσματα ψευδαργύρου παγκοσμίως.

Χρυσός και διαμάντια

Ο χρυσός συγκεντρώνεται κυρίως στο νότο, με την Amaroq Minerals να λειτουργεί ήδη χρυσωρυχείο στο όρος Νάλουνακ. Διαμάντια έχουν εντοπιστεί κυρίως στη δυτική Γροιλανδία.

Σιδηρομετάλλευμα – Τιτάνιο – Βανάδιο – Βολφράμιο

Κοιτάσματα εντοπίζονται σε διάφορες περιοχές, με τα μέταλλα αυτά να χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές, ιατρικές και ενεργειακές εφαρμογές.

Ουράνιο

Το 2021, η κυβέρνηση του κόμματος Inuit Ataqatigiit απαγόρευσε την εξόρυξη ουρανίου, παγώνοντας έργα όπως το Κουανερσούιτ.

Ανεκμετάλλευτο δυναμικό με πολιτικούς φραγμούς

Παρά τον πλούτο του υπεδάφους, η Γροιλανδία παραμένει επιφυλακτική στην εκμετάλλευση, δίνοντας προτεραιότητα στην περιβαλλοντική προστασία και στα δικαιώματα των ιθαγενών. Την ίδια στιγμή, η παγκόσμια ζήτηση για κρίσιμα ορυκτά εντείνει τις πιέσεις, μετατρέποντας το νησί σε κομβικό γεωπολιτικό παίγνιο μεταξύ ΗΠΑ, Ευρώπης και άλλων δυνάμεων.

