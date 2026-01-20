Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις του για την ανάπτυξη της γερμανικής οικονομίας.

Για το 2026 αναμένει αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,1%, δηλαδή 0,2 ποσοστιαίες μονάδες περισσότερο απ’ ό,τι είχε προβλεφθεί τον Οκτώβριο. Για το 2027 προβλέπεται περαιτέρω ανάπτυξη 1,5%.

Το ΔΝΤ εμφανίζεται πιο αισιόδοξο από τη Bundesbank και το Ifo, αλλά πιο συγκρατημένο από τη γερμανική Κυβέρνηση, η οποία προβλέπει ανάπτυξη 1,3%, βασιζόμενη κυρίως στην εγχώρια ζήτηση και στην αύξηση των διαθέσιμων εισοδημάτων.

Σύμφωνα με το ΔΝΤ, η Γερμανία δεν είναι πλέον ουραγός στην ομάδα των G7 και αναμένεται να αναπτυχθεί ταχύτερα από την Ιαπωνία και την Ιταλία (0,7%) και ελαφρώς περισσότερο από τη Γαλλία (1,0%).

ΚΥΠΕ