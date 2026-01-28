Πτωτικά κινήθηκαν την Τετάρτη οι αποδόσεις των βραχυπρόθεσμων ομολόγων της ευρωζώνης, μετά τις δηλώσεις του υπεύθυνου χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάρτιν Κόχερ, ότι μια περαιτέρω ενίσχυση του ευρώ θα μπορούσε να οδηγήσει την ΕΚΤ σε επανεξέταση μειώσεων επιτοκίων.

Η ευρωζώνη, ως καθαρός εισαγωγέας ενέργειας, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στις διακυμάνσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Ακόμη και περιορισμένη ανατίμηση του ευρώ μπορεί να συμπιέσει τις τιμές ενέργειας και εισαγόμενων αγαθών, ασκώντας καθοδικές πιέσεις στον πληθωρισμό.

Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστρίας σημείωσε ότι τα μέχρι στιγμής κέρδη του ευρώ είναι «μέτρια» και δεν απαιτούν άμεση αντίδραση από την ΕΚΤ. Ωστόσο, προειδοποίησε πως σε περίπτωση πιο έντονης ανατίμησης που θα επηρεάσει τις προβλέψεις για τον πληθωρισμό, «ενδέχεται να χρειαστεί να δράσουμε».

Οι αγορές αντέδρασαν αυξάνοντας ελαφρώς τα στοιχήματα για μείωση επιτοκίων έως το καλοκαίρι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης δείχνουν πλέον πιθανότητα περίπου 25% για μείωση επιτοκίων έως τον Ιούλιο, από περίπου 15% την Τρίτη.

Η απόδοση του διετούς γερμανικού ομολόγου, που θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητη στις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ, υποχώρησε κατά 2,5 μονάδες βάσης, στο 2,076%, το χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας εβδομάδας. Αντίστοιχα, η απόδοση του δεκαετούς γερμανικού ομολόγου, σημείο αναφοράς για την ευρωζώνη, μειώθηκε κατά 2 μονάδες βάσης, στο 2,854%.

Στο μεταξύ, το ευρώ ενισχύθηκε απότομα έναντι του δολαρίου, ξεπερνώντας τα 1,20 δολάρια την Τρίτη, μετά τη δήλωση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η αξία του δολαρίου είναι «εξαιρετική». Η τοποθέτηση αυτή οδήγησε το αμερικανικό νόμισμα σε χαμηλά πολλών ετών έναντι ενός καλαθιού νομισμάτων, συμπεριλαμβανομένου του ευρώ.

