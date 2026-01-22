Ο Ολλανδός αξιωματούχος, Κλάας Κνοτ, συγκεντρώνει τις μεγαλύτερες πιθανότητες να διαδεχθεί την Κριστίν Λαγκάρντ στο “τιμόνι” της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, παρά το γεγονός πάντως ότι άλλοι υποψήφιοι θεωρούνται καλύτερα καταρτισμένοι, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε Bloomberg μεταξύ οικονομολόγων.

Ο Κνοτ, του οποίου η θητεία ως επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Ολλανδίας έληξε πέρυσι, βρίσκεται στην κορυφή κατάταξης, η οποία τοποθετεί τον επικεφαλής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, Πάμπλο Ερνάντες ντε Κος, δεύτερο και τον πρόεδρο της Bundesbank, Γιοακίμ Νάγκελ, τρίτο.

Ταυτόχρονα, οι οικονομολόγοι ξεχώρισαν το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου, Ιζαμπέλ Σνάμπελ, ως το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου που έχει τις καλύτερες δεξιότητες για να αντικαταστήσει τη Λαγκάρντ όταν λήξει η θητεία της τον επόμενο χρόνο. Ο Ντε Κος, πρώην διοικητής της Τράπεζας της Ισπανίας, ήταν δεύτερος, με την Κνοτ να ακολουθεί με μικρή απόσταση.

Η εν λόγω δημοσκόπηση έρχεται μετά την υποψηφιότητα του Κροάτη Μπόρις Βούισιτς, αυτήν την εβδομάδα, για να αναλάβει αντιπρόεδρος της ΕΚΤ από τον Ιούνιο – το πρώτο βήμα σε έναν διετή ανασχηματισμό του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.

Οι εικασίες γύρω από τους επικρατέστερους υποψηφίους κυκλοφορούν εδώ και μήνες, εστιάζοντας κυρίως στον Κνοτ και τον Ντε Κος. Σημειωτέον ότι και οι δύο χαίρουν μεγάλης εκτίμησης και έχουν επαινεθεί δημόσια από την ίδια την Λαγκάρντ.

Ο Κνοτ “έχει το μυαλό, έχει την αντοχή, είναι ικανός να συμπεριλαμβάνει ανθρώπους και αυτή είναι μια δεξιότητα που είναι σπάνια και είναι πολύ απαραίτητη”, δήλωσε τον Οκτώβριο. Έχει περιγράψει τον Ντε Κος ως “φανταστικό ομαδικό παίκτη” και “πολύ σχολαστικό οικονομολόγο”.

Η Σνάμπελ, επίσης, ενθαρρύνθηκε από την Λαγκάρντ, η οποία δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι υπάρχουν “πολλοί πολύ καλοί υποψήφιοι και η Ιζαμπέλ είναι μία από αυτούς”.

Άλλοι υποψήφιοι που θεωρούνται πιθανοί ή κατάλληλοι διάδοχοι της Lagarde περιλαμβάνουν τον Γάλλο Φρανσουά Βιλεροουά ντε Γκαλό και τον Ιταλό Φάμπιο Πανέτα, οι χώρες των οποίων έχουν και οι δύο ασκήσει την προεδρία τουλάχιστον μία φορά. Στο τραπέζι τίθεται επίσης και το όνομα του Φινλανδού Όλι Ρεν, ο οποίος ήρθε δεύτερος στην κούρσα για την αντιπροεδρία.

Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, ότι η ίδια η Λαγκάρντ δεν ήταν μεταξύ των φαβορί πριν από την υποψηφιότητά της.

Οι περισσότεροι ερωτηθέντες αναμένουν μια απόφαση το δεύτερο τρίμηνο του 2027, αν και ορισμένοι βλέπουν μια συμφωνία νωρίτερα.

