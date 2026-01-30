Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την αναστολή των κυρώσεων που αφορούν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, σε μια κίνηση που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της εμπορίας του, λιγότερο από έναν μήνα μετά τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στο Καράκας, η οποία οδήγησε στην αιχμαλώτιση του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, οι συναλλαγές της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας Petróleos de Venezuela (PdVSA), καθώς και των εταιρειών στις οποίες κατέχει τουλάχιστον 50% του μετοχικού κεφαλαίου, θεωρούνται πλέον «εγκεκριμένες». Η απόφαση συνοδεύεται, ωστόσο, από αυστηρούς όρους, με στόχο να αποτραπεί το ενδεχόμενο το βενεζουελάνικο πετρέλαιο να καταλήξει σε χώρες όπως η Ρωσία, το Ιράν, η Βόρεια Κορέα, η Κούβα και η Κίνα.

Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα, με το οποίο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών σε χώρες που πωλούν πετρέλαιο στην Κούβα. Το ύψος των δασμών δεν προσδιορίζεται στο παρόν στάδιο.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο του διατάγματος που δημοσιοποιήθηκε από τον Λευκό Οίκο, «επιπρόσθετος τελωνειακός δασμός ad valorem μπορεί να επιβάλλεται σε εισαγόμενα αγαθά που παράγονται από οποιαδήποτε χώρα πουλάει άμεσα ή έμμεσα ή παραδίδει πετρέλαιο στην Κούβα». Ο όρος ad valorem σημαίνει ότι οι δασμοί θα είναι κυμαινόμενοι και θα υπολογίζονται με βάση την εκτιμώμενη αξία των εισαγόμενων προϊόντων.

Η απόφαση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της περαιτέρω κλιμάκωσης της πίεσης της Ουάσιγκτον προς την Κούβα, η οποία κυβερνάται από κομμουνιστικό καθεστώς. Σύμφωνα με το διάταγμα, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κηρύξει κατάσταση «έκτακτης ανάγκης», επικαλούμενος την «εξαιρετική απειλή» που, κατά την αμερικανική κυβέρνηση, συνιστά η Κούβα για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

ΚΥΠΕ