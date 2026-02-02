Νέος γύρος sell-off εκτυλίσσεται στην αγορά των πολύτιμων μετάλλων, με τον χρυσό και το ασήμι να καταγράφουν ελεύθερη πτώση, καθώς οι κινήσεις αποκόμισης κερδών εντείνονται μετά τα ιστορικά υψηλά των προηγούμενων ημερών.

Η spot τιμή του χρυσού σημειώνει βουτιά άνω του 9%, υποχωρώντας στα 4.403,29 δολάρια ανά ουγγιά, μετά τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από το 1983, που καταγράφηκε την Παρασκευή. Αντίστοιχα, η spot τιμή του ασημιού είχε καταρρεύσει κατά 27% στην προηγούμενη συνεδρίαση — στη χειρότερη επίδοσή της που έχει καταγραφεί — ενώ σήμερα υποχωρεί εκ νέου άνω του 15%, φθάνοντας στα 71,90 δολάρια ανά ουγγιά.

Οι αγορές στρέφουν την προσοχή τους στις εξελίξεις γύρω από τη Federal Reserve, καθώς στο επίκεντρο βρίσκεται ο εκλεκτός του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τη διαδοχή του Τζερόμ Πάουελ, ο Κέβιν Γουόρς.

Παράλληλα, ο όμιλος CME Group ανακοίνωσε το Σάββατο αυξήσεις στα περιθώρια ασφάλισης (margins) για τα futures μετάλλων, με τις αλλαγές να τίθενται σε ισχύ μετά το κλείσιμο της αγοράς τη Δευτέρα, επιτείνοντας τις πιέσεις.

Όπως δήλωσε ο επικεφαλής αναλυτής εμπορίου της KCM, Tim Waterer, «η υποψηφιότητα του Γουόρς μπορεί να αποτέλεσε την αρχική αφορμή, ωστόσο δεν δικαιολογεί το μέγεθος της καθοδικής κίνησης, με τις ρευστοποιήσεις και τις αυξήσεις περιθωρίων να έχουν αλυσιδωτή επίδραση». Ο ίδιος σημείωσε ότι η πολιτική προσέγγιση του Γουόρς θεωρείται υποστηρικτική για το δολάριο και, κατ’ επέκταση, αρνητική για τον χρυσό, λόγω της έμφασης στον πληθωρισμό και της κριτικής του στην ποσοτική χαλάρωση.

Παρά την αναταραχή, οι επενδυτές εξακολουθούν να προεξοφλούν τουλάχιστον δύο μειώσεις επιτοκίων το 2026. Ωστόσο, η τρέχουσα κατάρρευση έχει βάλει φρένο στο ράλι που οδήγησε τον χρυσό στο ρεκόρ των 5.594,82 δολαρίων την Πέμπτη και το ασήμι στο ιστορικό υψηλό των 121,64 δολαρίων.

Σύμφωνα με αναλυτές της JP Morgan, παρά τη βραχυπρόθεσμη αστάθεια, το μακροπρόθεσμο ανοδικό αφήγημα παραμένει άθικτο. Όπως σημειώνουν, «παραμένουμε σταθερά αισιόδοξοι για τον χρυσό μεσοπρόθεσμα, λόγω της δομικής τάσης διαφοροποίησης υπέρ των πραγματικών περιουσιακών στοιχείων έναντι των χρηματοοικονομικών».

Οι πιέσεις επεκτείνονται και στα υπόλοιπα μέταλλα. Η spot τιμή της πλατίνας καταγράφει πτώση σχεδόν 10% στα 1.948,59 δολάρια, μετά το ιστορικό υψηλό των 2.918,80 δολαρίων στις 26 Ιανουαρίου, ενώ το παλλάδιο υποχωρεί άνω του 5%, στα 1.591 δολάρια ανά ουγγιά.

Μεγάλη πτώση παρουσιάζουν τη Δευτέρα οι τιμές πετρελαίου,δίνοντας συνέχεια στις μεγάλες απώλειες που παρουσίασαν την περασμένη Παρασκευή, ενώ βουτιά καταγράφουν οι τιμές φυσικού αερίου.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Δευτέρας οι τιμές πετρελαίου υποχωρούν γύρω στο 5% καθώς η συνέχιση των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν περιορίζουν τις ανησυχίες για περιορισμό στην παραγωγή πετρελαίου.

Η τιμή του αμερικανικού αργού πετρελαίου WTI υποχωρούσε στις 10.00 ώρα Κύπρου κατά 5,24% στα 61,82 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας υποχωρεί κατά 5,11% στα 65,82 δολάρια το βαρέλι.

Εξάλλου, βουτιά πέραν του 12% σημειώνει τη Δευτέρα η τιμή του φυσικού αερίου αναφοράς για την Ευρώπη. Το ολλανδικό φυσικό αέριο TTF υποχωρεί 12,78%, στα 34,15 ευρώ την Μεγαβατώρα. Βουτιά 17,1% σημειώνει το αμερικανικό φυσικό αέριο, στα 3,61 δολάρια ανά εκατομμύριο βρετανικές θερμικές μονάδες (MMBtu).