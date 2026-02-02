Σε άτυπη Σύνοδο Κορυφής στις 12 Φεβρουαρίου 2026, στο κάστρο του Άλντεν Μπίσεν, προσκαλεί τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Αντόνιο Κόστα, με αντικείμενο την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς σε ένα νέο γεωπολιτικό και γεωοικονομικό περιβάλλον.

Στην επιστολή πρόσκλησης, ο Κόστα σημειώνει ότι, μετά την άτυπη συζήτηση του 2025 για την ευρωπαϊκή άμυνα, το 2026 πρέπει να αποτελέσει έτος πολιτικής ώθησης για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, υπογραμμίζοντας ότι η ενιαία αγορά συνιστά πλέον επείγουσα στρατηγική προτεραιότητα.

Όπως αναφέρει, η ενιαία αγορά μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός απλούστευσης για πολίτες και επιχειρήσεις, ωστόσο απαιτείται ουσιαστικότερη άρση εθνικών εμποδίων και η διαμόρφωση ενός ρυθμιστικού πλαισίου πιο φιλικού προς τις επενδύσεις, την καινοτομία και την επιχειρηματική ανάπτυξη.

Το «28ο καθεστώς» και η Ένωση Αποταμιεύσεων

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναφέρεται στη δυνατότητα δημιουργίας ενός νέου «28ου καθεστώτος» για τις επιχειρήσεις, που θα διευκολύνει την πανευρωπαϊκή επέκτασή τους και θα μειώνει τα διοικητικά βάρη. Παράλληλα, χαρακτηρίζει κρίσιμη την έναρξη των εργασιών για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, ώστε οι ευρωπαϊκές αποταμιεύσεις να κατευθύνονται αποτελεσματικότερα σε παραγωγικές επενδύσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο μέγεθος των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε στρατηγικούς τομείς όπως η ψηφιακή οικονομία, οι τηλεπικοινωνίες, οι κεφαλαιαγορές και η ενέργεια. Σύμφωνα με τον Κόστα, πολλές επιχειρήσεις της ΕΕ δεν διαθέτουν την αναγκαία κλίμακα για διεθνή ανταγωνισμό, γεγονός που καθιστά αναγκαία, σε ορισμένους κλάδους, τη συγκέντρωση και ενοποίηση εντός της ενιαίας αγοράς. Τονίζει, ωστόσο, ότι η διαδικασία αυτή πρέπει να συμβαδίζει με τη διασφάλιση της προσιτότητας και της ασφάλειας των υπηρεσιών.

Εμπόριο, προστασία και στρατηγική αυτονομία

Αναφερόμενος στη διεθνή εμπορική πολιτική, ο Κόστα υπογραμμίζει ότι η ΕΕ παραμένει ανοικτή στο εμπόριο και συνεχίζει τη διαφοροποίηση των εμπορικών της σχέσεων, με πρόσφατο παράδειγμα την Ινδία, διευκρινίζοντας όμως ότι το άνοιγμα αυτό δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία.

Όπως σημειώνει, η Ένωση οφείλει να επιταχύνει τη φιλόδοξη εμπορική της στρατηγική, προστατεύοντας παράλληλα τις επιχειρήσεις της από αθέμιτο ανταγωνισμό, μέσω στοχευμένων μέτρων προστασίας, ευρωπαϊκής προτίμησης σε επιλεγμένους τομείς και πιο συστηματικής προσέγγισης στη μείωση οικονομικών κινδύνων και εξαρτήσεων.

Δύο βασικοί άξονες συζήτησης

Η συζήτηση των ηγετών θα οργανωθεί γύρω από δύο βασικούς άξονες.

Ο πρώτος αφορά το γεωοικονομικό πλαίσιο και τη θέση της ΕΕ σε ένα περιβάλλον αυξανόμενου –και συχνά μη δίκαιου– ανταγωνισμού, εμπορικών ανισορροπιών και οικονομικού εξαναγκασμού, καθώς και τη μείωση στρατηγικών εξαρτήσεων, ιδίως σε κρίσιμες πρώτες ύλες και τεχνολογίες.

Ο δεύτερος άξονας εστιάζει στην εσωτερική στρατηγική της Ένωσης, με στόχο την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, τη βελτίωση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος και την αξιοποίηση του «28ου καθεστώτος» για την εγκατάσταση και λειτουργία επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Συμμετοχή Ντράγκι και Λέτα

Στην άτυπη σύνοδο έχουν προσκληθεί ο Μάριο Ντράγκι και ο Ενρίκο Λέτα, οι οποίοι θα παρουσιάσουν επικαιροποιημένες απόψεις για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, με βάση και τις εκθέσεις που έχουν εκπονήσει.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η συνάντηση θα ξεκινήσει με ανταλλαγή απόψεων με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα ακολουθήσει συζήτηση με τον Ντράγκι για τις γεωοικονομικές προκλήσεις και, το απόγευμα, διάλογος με τον Λέτα για την αξιοποίηση της ενιαίας αγοράς. Τα συμπεράσματα της άτυπης συνόδου θα αξιοποιηθούν στην προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου.

ΚΥΠΕ