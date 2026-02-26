Μεικτά πρόσημα εμφανίζουν οι κύριοι δείκτες της Wall Street την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσαν οι Nvidia και Salesforce.

Ειδικότερα, ο βιομηχανικός Dow προσθέτει 0,55% στις 49.755 μονάδες, ο ευρύτερος S&P 500 υποχωρεί κατά 0,18% στις 6.933 μονάδες και ο τεχνολογικά σταθμισμένος Nasdaq σημειώνει απώλειες 0,54% στις 23.025 μονάδες.

H μετοχή της Nvidia κινείται πτωτικά άνω του 2% στον απόηχο των οικονομικών αποτελεσμάτων της για το δ’ τρίμηνο, τα οποία ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών, με τον κολοσσό κατασκευής τσιπ να ανακοινώνει προβλεπόμενα έδοδα άνω των εκτιμήσεων για το ξεκίνημα του 2026. Η εταιρεία με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση στον κόσμο ανακοίνωσε αύξηση των εσόδων της κατά 73% το δ’ τρίμηνο, φθάνοντας τα 39,3 δισ. δολ. Τα καθαρά κέρδη τριμήνου ενισχύθηκαν σχεδόν στα 43 δισ. δολ., από τα 22,1 δισ. δολ. πέρυσι.

Η εταιρεία αναμένει πωλήσεις για το α’ τρίμηνο του οικονομικού έτους ύψους 78 δισ. δολ., σε σύγκριση με τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για 72,60 δισ. δολ., σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η LSEG.

Η Salesforce ενισχύεται άνω του 1%, παρόλο που η εταιρεία λογισμικού προέβλεψε αποθαρρυντικό outlook για τα έσοδα του οικονομικού έτους 2027. Τις τελευταίες μέρες η μετοχή της εταιρείας είναι ένα από τα μεγάλα θύματα των ανησυχιών για κλυδωνισμούς στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι μετοχές των εταιρειών λογισμικού και τεχνολογίας συνεχίζουν πάντως θετικά και σήμερα, με την Oracle να προσθέτει άνω του 1% και τη Microsoft να κερδίζει 1%, παρόλο που το κλίμα αβεβαιότητας παραμένει για τον κλάδο.

“Αν δείτε τον κλάδο του λογισμικού αυτήν τη στιγμή, είναι λογικό να υπάρχει αναθεώρηση για τα κέρδη για τα επόμενα 1-2 χρόνια”, σχολίασε η Abigail Yoder, αναλύτρια της J.P. Morgan Global Wealth Management U.S., μιλώντας στο CNBC.

“Επομένως το ζήτημα δεν είναι τι θα γίνει με τα αποτελέσματα του κλάδου στην επόμενη διετία”, πρόσθεσε, “αλλά τι γίνεται με την αποτίμησή τους, και αυτό προσπαθεί να καταλάβει η αγορά προς το παρόν”.

capital.gr