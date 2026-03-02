Η νέα εβδομάδα ξεκινά με τις διεθνείς αγορές σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής, καθώς η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετατρέπει τον γεωπολιτικό κίνδυνο σε άμεσο παράγοντα τιμολόγησης. Οι αγορές της περιοχής παραμένουν εν μέρει κλειστές, ενώ όπου άνοιξαν –όπως στο Μουσκάτ– κατέγραψαν άμεσες απώλειες, αποτυπώνοντας τη νευρικότητα των επενδυτών. Το βλέμμα, ωστόσο, στρέφεται κυρίως σήμερα, όταν θα επαναλειτουργήσουν οι μεγάλες αγορές ενέργειας και μετοχών και θα αποτυπωθεί η πραγματική κλίμακα των ανησυχιών. Το πρώτο και πιο άμεσο τεστ αφορά το πετρέλαιο. Το Brent είχε κλείσει την Παρασκευή στα 72,87 δολάρια το βαρέλι, έχοντας ήδη ενσωματώσει μέρος της έντασης.

Οι traders, όμως, προετοιμάζονται για ισχυρές διακυμάνσεις. Το βασικό σενάριο που εξετάζεται είναι εάν η κρίση θα περιοριστεί σε στοχευμένες στρατιωτικές ενέργειες ή αν θα επεκταθεί σε διαταραχή των ροών από τη Μέση Ανατολή. Σε περίπτωση που επηρεαστεί η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ –από όπου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου– οι προβλέψεις για άνοδο ακόμη και πάνω από τα 100 δολάρια επανέρχονται δυναμικά στο προσκήνιο. Η στάση του OPEC+ αποκτά κομβική σημασία. Η συμμαχία των παραγωγών συνεδριάζει, με την αγορά να αναμένει ήδη αύξηση παραγωγής 137.000 βαρελιών ημερησίως για τον Απρίλιο. Ωστόσο, πηγές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο πολλαπλάσιας αύξησης, σε μια προσπάθεια να σταλεί μήνυμα σταθεροποίησης. Εάν ο OPEC+ κινηθεί επιθετικά, ενδέχεται να περιορίσει μέρος της ανόδου. Αν, αντίθετα, επιλέξει προσεκτική στάση αναμονής, το premium κινδύνου θα ενσωματωθεί πιο έντονα στις τιμές.

Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εξετάζουν προς το παρόν απελευθέρωση πετρελαίου από το Στρατηγικό Απόθεμα (SPR), το οποίο διαθέτει περίπου 415 εκατ. βαρέλια.

Η επιλογή αυτή λειτουργεί ως έσχατο εργαλείο σταθεροποίησης, όπως είχε συμβεί το 2022 μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ωστόσο, αναλυτές επισημαίνουν ότι σε περίπτωση παρατεταμένης κρίσης στα Στενά του Ορμούζ, ακόμη και τα στρατηγικά αποθέματα ενδέχεται να μην επαρκούν για να απορροφήσουν το σοκ. Το δεύτερο μεγάλο μέτωπο αφορά το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG). Περίπου το 20% των παγκόσμιων εξαγωγών LNG διέρχεται καθημερινά από το Ορμούζ, με το Κατάρ –δεύτερο μεγαλύτερο εξαγωγέα παγκοσμίως– να εξαρτάται πλήρως από το πέρασμα. Δεδομένα παρακολούθησης πλοίων δείχνουν ήδη καθυστερήσεις και παγώματα δρομολογίων. Εάν η αναστολή παραταθεί, δεν θα πρόκειται μόνο για πρόβλημα μεταφοράς, αλλά και για ενδεχόμενη διακοπή παραγωγής, καθώς τα τερματικά υγροποίησης απαιτούν συνεχή ροή εξαγωγών.

Η Ασία εμφανίζεται ως ο πιο ευάλωτος κρίκος. Πάνω από το 80% των εξαγωγών LNG του Κατάρ κατευθύνεται σε ασιακές αγορές, με την Κίνα και την Ινδία να πρωταγωνιστούν. Ήδη αγοραστές αναζητούν εναλλακτικά φορτία, γεγονός που αυξάνει τον ανταγωνισμό για διαθέσιμες ποσότητες. Η Ευρώπη, αν και λιγότερο εκτεθειμένη άμεσα, παραμένει ευάλωτη λόγω χαμηλών αποθεμάτων για την εποχή. Το ερώτημα είναι αν περισσότερα φορτία θα εκτραπούν προς την Ασία, πιέζοντας περαιτέρω τις ευρωπαϊκές τιμές.

Η μεταβλητότητα δεν περιορίζεται στην ενέργεια. Τα κρυπτονομίσματα, που διαπραγματεύονται όλο το 24ωρο, έδωσαν μια πρώτη ένδειξη αντίδρασης: το Bitcoin υποχώρησε άνω του 3%, αντανακλώντας στροφή προς ασφαλέστερα καταφύγια. Στις ΗΠΑ, οι βασικοί δείκτες –S&P 500, Nasdaq και Dow Jones– είχαν ήδη καταγράψει απώλειες, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τον κίνδυνο συνδυασμού γεωπολιτικής έντασης και επίμονων πληθωριστικών πιέσεων.

Το ενδεχόμενο παρατεταμένης ανόδου στις τιμές ενέργειας ενισχύει τον φόβο για νέο πληθωριστικό κύμα. Μια απότομη αύξηση στο πετρέλαιο θα μεταφραστεί άμεσα σε υψηλότερο κόστος καυσίμων και μεταφορών, ενώ στο LNG θα επηρεάσει και τα μακροχρόνια συμβόλαια που συνδέονται με δείκτες όπως το Brent.

Οι κεντρικές τράπεζες, που μόλις είχαν αρχίσει να εξετάζουν χαλάρωση πολιτικής, ίσως βρεθούν αντιμέτωπες με νέο δίλημμα.

