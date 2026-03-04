Ισχυρές πιέσεις κατέγραψαν την Τετάρτη οι ασιατικές αγορές μετοχών, ενώ οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την ανοδική πορεία, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή εντείνει τις ανησυχίες των επενδυτών για νέο κύμα πληθωρισμού και επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας.

Οι κοινές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν εισήλθαν στην πέμπτη ημέρα, με τις αγορές να ανησυχούν ότι πιθανές διαταραχές στην προσφορά πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή θα μπορούσαν να διατηρήσουν τις τιμές ενέργειας σε υψηλά επίπεδα και να περιορίσουν τα περιθώρια νομισματικής χαλάρωσης από τις κεντρικές τράπεζες.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι, εφόσον χρειαστεί, το αμερικανικό ναυτικό θα συνοδεύει πετρελαιοφόρα στο Στενό του Ορμούζ — από όπου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας προμήθειας πετρελαίου — ενώ η Ουάσιγκτον θα προσφέρει και ασφαλιστική κάλυψη για τη ναυτιλία. Η δήλωση αυτή συνέβαλε σε προσωρινή συγκράτηση των τιμών την Τρίτη.

Ωστόσο, οι ιρανικές επιθέσεις σε γειτονικές χώρες και οι πληροφορίες για κλείσιμο πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στην περιοχή συνέχισαν να ενισχύουν τις ανησυχίες για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση.

Ράλι στις τιμές πετρελαίου

Η αμερικανική ποικιλία WTI έχει αυξηθεί περίπου 12%, ξεπερνώντας τα 75 δολάρια το βαρέλι, από την περασμένη Παρασκευή πριν από την έναρξη των επιθέσεων.

Παράλληλα, το Brent σημειώνει άνοδο άνω του 13%, διαπραγματευόμενο πάνω από τα 82 δολάρια, με ορισμένους αναλυτές να προειδοποιούν ότι οι τιμές θα μπορούσαν να κινηθούν ακόμη και προς τα 100 δολάρια το βαρέλι εάν η σύγκρουση παραταθεί.

Βαριές απώλειες στις ασιατικές μετοχές

Η άνοδος των τιμών ενέργειας και οι πληθωριστικές πιέσεις οδήγησαν σε σημαντικές απώλειες στα χρηματιστήρια της Ασίας.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας υποχώρησε πάνω από 8%, προκαλώντας προσωρινή αναστολή των συναλλαγών, μία ημέρα μετά την πτώση άνω του 7% την Τρίτη.

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 κατέγραψε απώλειες άνω του 3%, ενώ μεγάλες πιέσεις δέχθηκε ο τεχνολογικός κλάδος:

η Advantest και η Tokyo Electron υποχώρησαν πάνω από 4%,

και η υποχώρησαν πάνω από 4%, η Samsung και η SK hynix στη Σεούλ κατέγραψαν απώλειες 7,3% και 5,6% αντίστοιχα.

Απώλειες είχαν προηγηθεί και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, όπου το Λονδίνο υποχώρησε περίπου 2,8%, ενώ Φρανκφούρτη και Παρίσι κατέγραψαν πτώση άνω του 3%, επηρεασμένα από την άνοδο των τιμών φυσικού αερίου στα υψηλότερα επίπεδα από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Πιέσεις στις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων

Η αύξηση του ενεργειακού κόστους περιορίζει τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες.

Αναλυτές εκτιμούν ότι τόσο η Federal Reserve όσο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενδέχεται να καθυστερήσουν τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, ενώ η Τράπεζα της Αγγλίας και ορισμένες κεντρικές τράπεζες της Λατινικής Αμερικής και της Κεντρικής Ευρώπης θα μπορούσαν ακόμη και να αυξήσουν τα επιτόκια εάν οι πληθωριστικές πιέσεις επιμείνουν.

Άνοδος στον χρυσό λόγω ζήτησης για ασφαλή καταφύγια

Την ίδια στιγμή, οι τιμές του χρυσού ενισχύθηκαν πάνω από 1%, καθώς η γεωπολιτική αβεβαιότητα αυξάνει τη ζήτηση για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια.

Η τιμή spot του χρυσού διαμορφώθηκε περίπου στα 5.164 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στις ΗΠΑ για παράδοση Απριλίου ανήλθαν κοντά στα 5.174 δολάρια.

Ανοδικά κινήθηκαν επίσης και άλλα πολύτιμα μέταλλα:

το ασήμι ενισχύθηκε κατά 3,4% ,

ενισχύθηκε κατά , η πλατίνα κατά 2,9% ,

κατά , και το παλλάδιο κατά 2,8%.

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στις αποφάσεις της Federal Reserve στη συνεδρίαση της 18ης Μαρτίου, με τις αγορές να εκτιμούν ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ θα διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα.