Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν τη θέση του Συμβουλίου επί της πρότασης της Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παράταση των περιόδων προστασίας δεδομένων για τα βιοκτόνα προϊόντα, ανοίγοντας τον δρόμο για διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η πρόταση εντάσσεται στο νομοθετικό πακέτο «Omnibus X», το οποίο αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής ατζέντας απλούστευσης που στοχεύει στη μείωση του διοικητικού κόστους για τις επιχειρήσεις, διατηρώντας παράλληλα τα υφιστάμενα πρότυπα της ΕΕ για την ασφάλεια τροφίμων και ζωοτροφών καθώς και για την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος.

Σε δήλωσή της, η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων Μαριλένα Ραούνα ανέφερε ότι η προώθηση της ατζέντας απλούστευσης στον τομέα της ασφάλειας τροφίμων και ζωοτροφών είναι σημαντική για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Όπως σημείωσε, η παράταση της προστασίας δεδομένων συμβάλλει στη διασφάλιση δίκαιης μεταχείρισης των επιχειρήσεων και στη διατήρηση συνθηκών θεμιτού ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.

Παράταση έως το 2030

Ο κανονισμός για τα βιοκτόνα προϊόντα αποσκοπεί στη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς στην ΕΕ, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο προστασίας για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Τα βιοκτόνα χρησιμοποιούνται για την προστασία ανθρώπων, ζώων, υλικών ή αντικειμένων από επιβλαβείς οργανισμούς — όπως παράσιτα και βακτήρια — μέσω των δραστικών ουσιών που περιέχουν.

Λόγω καθυστερήσεων στην επανεξέταση των υφιστάμενων δραστικών ουσιών, η περίοδος προστασίας των σχετικών δεδομένων έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να ευθυγραμμιστεί η περίοδος προστασίας με το πρόγραμμα επανεξέτασης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030, ώστε να διασφαλιστεί δίκαιη αποζημίωση για τους κατόχους δεδομένων και ισορροπία μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.

Η πλήρης αξιολόγηση του κανονισμού για τα βιοκτόνα αναμένεται να πραγματοποιηθεί την περίοδο 2026-2027.

Προτεραιότητα από την Κυπριακή Προεδρία

Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου έθεσε την πρόταση σε προτεραιότητα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να περιοριστεί η περίοδος κατά την οποία τα δεδομένα παραμένουν χωρίς προστασία.

Μετά την έγκριση της διαπραγματευτικής εντολής από το Συμβούλιο, αναμένεται να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την τελική διαμόρφωση του κανονισμού.

Μέρος της ευρωπαϊκής ατζέντας απλούστευσης

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική της ΕΕ για απλούστευση της νομοθεσίας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, που προωθείται τα τελευταία χρόνια.

Τον Οκτώβριο του 2024 το Συμβούλιο κάλεσε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να επιταχύνουν μέτρα απλούστευσης, σε συνέχεια και των εκθέσεων των Enrico Letta και Mario Draghi.

Παράλληλα, η Διακήρυξη της Βουδαπέστης τον Νοέμβριο του 2024 μίλησε για «επανάσταση απλούστευσης» με στόχο ένα σαφέστερο και αποτελεσματικό κανονιστικό πλαίσιο, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Από τον Φεβρουάριο του 2025, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παρουσιάσει δέκα πακέτα “Omnibus” για την απλούστευση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε τομείς όπως η βιωσιμότητα, οι επενδύσεις, η γεωργία, η ψηφιοποίηση, η άμυνα, τα χημικά προϊόντα και η τεχνητή νοημοσύνη.

ΚΥΠΕ