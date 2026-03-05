Η παγκόσμια οικονομία «τίθεται εκ νέου σε δοκιμασία» λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, δήλωσε η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, σε δηλώσεις της στην Μπανγκόκ. Η ίδια, συμμετέχοντας σε περιφερειακή διάσκεψη στην Ταϊλάνδη για την οικονομία της Ασίας ενόψει του 2050, τόνισε την αυξανόμενη αβεβαιότητα που κυριαρχεί στην παγκόσμια σκηνή.

Η κ. Γκεοργκίεβα επισήμανε ότι οι «σοκ» στη διεθνή οικονομία γίνονται πλέον συχνά και απρόβλεπτα, προειδοποιώντας για τις συνέπειες του πολέμου στην περιοχή. «Η αβεβαιότητα είναι πλέον η νέα ομαλότητα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η επικεφαλής του ΔΝΤ επεσήμανε τους πιθανούς κινδύνους που ενδέχεται να επιφέρει η σύγκρουση, όπως η αύξηση των τιμών της ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο, η μείωση της εμπιστοσύνης των αγορών, η επιβράδυνση της ανάπτυξης και η ενίσχυση του πληθωρισμού. Ειδικότερα, η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν το Σάββατο προκάλεσε έκρηξη στις τιμές του πετρελαίου, ενώ οι χρηματαγορές παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις.

Η κ. Γκεοργκίεβα χαρακτήρισε τις αγορές ως «τρενάκι του τρόμου», εξηγώντας ότι οι διακυμάνσεις είναι μεγάλες τις τελευταίες ημέρες, και υπογράμμισε ότι όσο πιο γρήγορα τερματιστεί αυτή η σύγκρουση, τόσο καλύτερα θα είναι για την παγκόσμια οικονομία. Αν και δεν απέκλεισε τη διάρκεια του πολέμου, προειδοποίησε για την πιθανότητα μιας παρατεταμένης σύγκρουσης, η οποία θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις.

Capital.gr