Οι υπουργοί Οικονομικών της G7 αναμένεται να συζητήσουν τη Δευτέρα το ενδεχόμενο αποδέσμευσης πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα, καθώς η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει τις τιμές κοντά στα 120 δολάρια το βαρέλι, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί σε τηλεδιάσκεψη στις 8:30 π.μ. ώρα Νέας Υόρκης (15:30 ώρα Ελλάδας), ενώ οποιαδήποτε απόφαση θα ληφθεί σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA). Σύμφωνα με το δημοσίευμα, που επικαλείται πηγές με γνώση των διαβουλεύσεων, τουλάχιστον τρεις χώρες της ομάδας –μεταξύ τους και οι Ηνωμένες Πολιτείες– έχουν ήδη εκφράσει στήριξη στην ιδέα μιας συντονισμένης παρέμβασης.

Η πρωτοβουλία εξετάζεται υπό το βάρος της έντονης ενεργειακής αναταραχής που έχει προκαλέσει η κρίση γύρω από το Στενό του Ορμούζ, βασικό σημείο διέλευσης πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο προς τις διεθνείς αγορές.

Σύμφωνα με τους Financial Times, ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι θεωρούν ότι μια συντονισμένη αποδέσμευση θα μπορούσε να φτάσει τα 300 έως 400 εκατ. βαρέλια, δηλαδή περίπου το 25%-30% των συνολικών αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης που ανέρχονται σε περίπου 1,2 δισεκατομμύρια βαρέλια.

Οι συντονισμένες παρεμβάσεις στα στρατηγικά αποθέματα έχουν πραγματοποιηθεί μόλις πέντε φορές στο παρελθόν. Δύο από αυτές σημειώθηκαν το 2022, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ενώ προηγουμένως είχαν ενεργοποιηθεί για την αντιμετώπιση διαταραχών στην παραγωγή στη Λιβύη, μετά τον τυφώνα Κατρίνα στις ΗΠΑ και κατά τη διάρκεια του πρώτου πολέμου του Κόλπου.

Η πίεση στις αγορές ενέργειας εντείνεται καθώς η τιμή του Brent έφτασε τη Δευτέρα τα 119,50 δολάρια το βαρέλι, από περίπου 72 δολάρια πριν από την έναρξη του πολέμου. Η άνοδος αποδίδεται κυρίως στις διαταραχές που προκαλεί το ουσιαστικό κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, γεγονός που περιορίζει τις εξαγωγές πετρελαίου από τους παραγωγούς του Περσικού Κόλπου.

Οι κυβερνήσεις των μεγάλων οικονομιών εξετάζουν πλέον μέτρα για να περιορίσουν τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στις διεθνείς αγορές και στον πληθωρισμό, ενώ η πιθανή χρήση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου θεωρείται ένα από τα βασικά εργαλεία σταθεροποίησης της αγοράς.