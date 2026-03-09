Σημαντική άνοδο κατέγραψαν τη Δευτέρα οι τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη, καθώς η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή ενίσχυσε τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό.

Στις αγορές ενέργειας, η ολλανδική σύμβαση TTF, που αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου, σημείωσε άνοδο έως και 30%, φτάνοντας τα 69,50 ευρώ ανά μεγαβατώρα πριν περιορίσει μέρος των κερδών της στη συνέχεια της συνεδρίασης.

Η έντονη μεταβλητότητα συνδέεται με τους φόβους των επενδυτών για παρατεταμένες διακοπές εφοδιασμού, καθώς η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή προκαλεί ανησυχία για πιθανές επιπτώσεις στις ενεργειακές ροές προς τις διεθνείς αγορές.

Παρά τη σημαντική άνοδο, οι τιμές παραμένουν χαμηλότερες από τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί το 2022, όταν το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία είχε οδηγήσει την ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας σε ιστορικά υψηλά επίπεδα τιμών.

Οι εξελίξεις στις αγορές φυσικού αερίου παρακολουθούνται στενά από κυβερνήσεις και επενδυτές, καθώς η πορεία των τιμών θεωρείται κρίσιμη για τον πληθωρισμό, το ενεργειακό κόστος και τις προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας.