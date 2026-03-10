Η Saudi Aramco προειδοποίησε την Τρίτη ότι θα υπάρξουν καταστροφικές συνέπειες για τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου αν η ναυτιλία στο Στενό του Ορμούζ δεν επαναδραστηριοποιηθεί. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης μείωση 12,1% στα καθαρά κέρδη της για το 2025, με την αυξημένη προσφορά πετρελαίου, τους αμερικανικούς δασμούς και άλλα οικονομικά εμπόδια να πλήττουν τα έσοδά της.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Aramco, Αμίν Νάσερ, δήλωσε ότι οι παγκόσμιες αγορές πετρελαίου αντιμετωπίζουν σοβαρές επιπτώσεις λόγω της διαταραχής της ναυτιλίας στο Στενό του Ορμούζ, το οποίο είναι στρατηγικής σημασίας για τη μεταφορά πετρελαίου. «Αν η αναστάτωση συνεχιστεί, τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου θα μειωθούν γρηγορότερα», ανέφερε ο κ. Νάσερ, τονίζοντας ότι το Στενό του Ορμούζ πρέπει να επαναλειτουργήσει για να αποφευχθούν καταστροφικές συνέπειες.

Η Aramco επισημαίνει ότι η αναστάτωση στη ναυτιλία και οι συνέπειες στον τομέα των ασφαλειών, της αεροπορίας, της γεωργίας και της αυτοκινητοβιομηχανίας θα είναι δραματικές αν συνεχιστεί η σύγκρουση στην περιοχή. Η εταιρεία ανέφερε ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών, γεγονός που καθιστά την κατάσταση ακόμα πιο κρίσιμη.

Η Saudi Aramco ανακοίνωσε ότι τα καθαρά έσοδα της για το 2025 ανήλθαν σε 93,38 δισ. δολάρια, σημειώνοντας πτώση από τα 106,24 δισ. δολάρια το 2024. Η εταιρεία αντιμετωπίζει προκλήσεις και από τις επιθέσεις του Ιράν, οι οποίες έχουν πλήξει ενεργειακές εγκαταστάσεις, όπως το διυλιστήριο Ras Tanura, το οποίο σταμάτησε ορισμένες λειτουργίες λόγω επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η σύγκρουση στον Κόλπο και η αστάθεια στην ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα συνεχίζουν να προκαλούν διακυμάνσεις στις τιμές του αργού πετρελαίου, με επιπτώσεις σε παγκόσμια κλίμακα.

ΚΥΠΕ