Το ξηρό φορτίο αναδεικνύεται μέχρι στιγμής ως ο μεγάλος χαμένος της κρίσης που δημιουργεί ο πόλεμος στο Ιράν, με τους ναύλους στη spot αγορά να έχουν συρρικνωθεί κατά περίπου ένα τρίτο. Σύμφωνα με δημοσίευμα του TradeWinds, ο μέσος ναύλος για το ξηρό φορτίο, σύμφωνα με το Baltic Exchange, κινείτο στα 29.400 δολάρια την ημέρα στις 26 Φεβρουαρίου 2026, δύο ημέρες πριν την εκκίνηση των εχθροπραξιών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, ενώ πλέον διαμορφώνεται στα 20.400 δολάρια, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 27,4%.

Ενδεικτικό παράδειγμα είναι η συμφωνία της αυστραλέζικης εταιρείας εξορύξεων, η οποία έκλεισε ναύλο 9,90 δολάρια ανά τόνο για το ESL Seal, με ακόμα χαμηλότερες τιμές να καταγράφονται από ανταγωνιστές όπως η BHP και η Rio Tinto, οι οποίες έκλεισαν ναύλους για 9,80 δολάρια και 9,40 δολάρια αντίστοιχα. Αυτές οι τιμές είναι χαμηλότερες από τα 10,25 δολάρια ανά τόνο που υπήρχαν στην αγορά πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στο Ιράν.

Συνολικά, από την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου δεν καταγράφηκαν συμφωνίες για τα δρομολόγια Βραζιλία-Κίνα και Δυτική Αφρική-Κίνα, με το κλίμα στον Ειρηνικό Ωκεανό να αντιστρέφεται λόγω της αύξησης των τιμών πετρελαίου λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Κερδισμένοι οι Έλληνες εφοπλιστές, αλλά για πόσο;

Αντίθετα, τα tankers που μεταφέρουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο, κυρίως προς Ινδία και Νότια Κορέα, καταγράφουν σημαντική αύξηση στους ναύλους, οι οποίοι πλέον ξεπερνούν τα 770.000 δολάρια την ημέρα. Οι ναύλοι για τα VLCCs είχαν θεωρητικά τιμές από 400.000 έως 500.000 δολάρια, όμως οι συμφωνίες των τελευταίων ημερών ξεπερνούν κατά πολύ αυτά τα ποσά.

Πρωταγωνιστές στην αγορά των tankers είναι οι Έλληνες εφοπλιστές, με τον Επαμεινώνδα Εμπειρίκο να κλείνει το Kalamos για 770.000 δολάρια για λογαριασμό της ινδικής κρατικής εταιρείας Bahrat Oil Petroleum, ενώ ο Γιώργος Προκοπίου έκλεισε το Adamantios για 463.000 δολάρια την ημέρα και η Μαρία Αγγελικούση διαπραγματεύεται για 693.000 δολάρια για το Maran Thaleia.

Η αύξηση των ναύλων αυτών οφείλεται στη στενότητα του στόλου των VLCCs λόγω του de facto αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ, ενώ αυξημένα είναι και τα ασφάλιστρα λόγω του war risk. Ωστόσο, σύμφωνα με το Baltic Exchange, η άνοδος αυτή αναμένεται να είναι βραχύβια, καθώς τα projections κάνουν λόγο για πτώση των ναύλων κατά περίπου 50% από τον Απρίλιο, ιδιαίτερα για τα δρομολόγια Μέση Ανατολή-Κίνα.

