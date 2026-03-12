

Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν νέο άλμα, ξεπερνώντας ξανά τα 100 δολάρια το βαρέλι, λόγω των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να εντείνει τις επιθέσεις σε πλοία και χώρες του Κόλπου. Αυτό αυξάνει τους φόβους για παρατεταμένη σύγκρουση και διαταραχές στην παροχή πετρελαίου μέσω του Στενού του Ορμούζ, μιας από τις πιο κρίσιμες θαλάσσιες οδούς για τη διακίνηση πετρελαίου παγκοσμίως.

Το Brent σημείωσε άνοδο πάνω από 9%, φτάνοντας τα 100,52 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI κατέγραψε άλμα άνω του 8%, φθάνοντας τα 94,47 δολάρια. Η εκτίναξη των τιμών είναι αποτέλεσμα της ανησυχίας για τις διαταραγμένες προμήθειες από τον Κόλπο και των συνεπειών του πολέμου στο Ιράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τιμές του Brent είχαν φτάσει τα 119,50 δολάρια τη Δευτέρα, το υψηλότερο επίπεδο από το 2022, πριν υποχωρήσουν μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, που υποστήριξε ότι η σύγκρουση στο Ιράν θα μπορούσε να λήξει σύντομα. Ωστόσο, η ανησυχία για τις εξελίξεις παραμένει έντονη, με τον Ιρανό στρατιωτικό εκπρόσωπο να προειδοποιεί ότι η τιμή του πετρελαίου μπορεί να φτάσει τα 200 δολάρια αν η περιοχή αποσταθεροποιηθεί περαιτέρω.

Ανησυχίες για την προμήθεια πετρελαίου μέσω του Στενού του Ορμούζ εξακολουθούν να παραμένουν, με τους αναλυτές της ING να προειδοποιούν ότι αν δεν αποκατασταθεί η ροή, η κατάσταση της αγοράς θα παραμείνει τεταμένη.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ) ανακοίνωσε την απελευθέρωση 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα για να περιοριστεί η άνοδος των τιμών. Παρά τις προσπάθειες, οι διαταραχές στις αποστολές πετρελαίου μέσω του Στενού του Ορμούζ μπορεί να προκαλέσουν μια μακροχρόνια κρίση εφοδιασμού, σύμφωνα με την Tina Teng από την Moomoo ANZ.

Οι αναλυτές της ING σημείωσαν ότι παραμένει αβέβαιο πόσο γρήγορα θα φτάσουν τα αποθέματα στην αγορά και αν θα είναι αρκετά για να καλύψουν τις ανάγκες των καταναλωτών, μέχρι την αποκατάσταση της ροής μέσω του Στενού του Ορμούζ.