Δεν διαπιστώνονται προς το παρόν κίνδυνοι για την ασφάλεια εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο, σύμφωνα με την Κομισιόν, έπειτα από αξιολόγηση της κατάστασης που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τα κράτη μέλη.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το θέμα εξετάστηκε σε χωριστές έκτακτες συνεδριάσεις της Ομάδας Συντονισμού για το Φυσικό Αέριο και της Ομάδας Συντονισμού για το Πετρέλαιο, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν χθες στο πλαίσιο του συντονισμού για την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ, υπό το βάρος των συνεχιζόμενων διαταραχών στη Μέση Ανατολή.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, τα κράτη μέλη επιβεβαίωσαν ότι δεν παρατηρούνται επί του παρόντος προβλήματα στον εφοδιασμό. Η ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι τα αποθέματα πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, ενώ σταθερά διατηρούνται και τα επίπεδα πλήρωσης των αποθηκών φυσικού αερίου στην Ένωση.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι χώρες της ΕΕ συμφώνησαν επίσης ότι το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο παρέχει επαρκή ευελιξία για τη διαχείριση της κατάστασης και ότι οι αποθήκες φυσικού αερίου δεν θα πρέπει να επαναπληρώνονται με κάθε κόστος.

Παράλληλα, η Ομάδα Συντονισμού για το Πετρέλαιο χαιρέτισε τον εθελοντικό χαρακτήρα και την ευελιξία ως προς τον χρόνο υλοποίησης της απελευθέρωσης 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου που ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, ζητώντας ωστόσο να αξιολογηθούν οι μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις της κίνησης αυτής στην ασφάλεια εφοδιασμού.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση και να διατηρεί τακτική επικοινωνία με τα κράτη μέλη και τους συμμετέχοντες στην αγορά. Σε περίπτωση παρατεταμένου κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ ή περαιτέρω διαταραχών, προστίθεται ότι θα επανεξεταστεί η ασφάλεια εφοδιασμού της ΕΕ σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επόμενη συνεδρίαση της Ομάδας Συντονισμού για το Πετρέλαιο έχει προγραμματιστεί για τις 19 Μαρτίου, ενώ η Ομάδα Συντονισμού για το Φυσικό Αέριο θα συνεδριάσει εκ νέου στις 26 Μαρτίου.