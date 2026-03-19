Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εμφανίζονται διχασμένοι ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης της ενεργειακής ακρίβειας, την ώρα που οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και το ουγγρικό βέτο στη στήριξη της Ουκρανίας κυριαρχούν στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

Η σημερινή Σύνοδος Κορυφής θεωρείται από τις πιο κρίσιμες των τελευταίων μηνών, καθώς οι αρχικοί σχεδιασμοί για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας υποχωρούν μπροστά στη διαδοχή κρίσεων που δοκιμάζουν τη συνοχή των «27». Η αμερικανοϊσραηλινή σύγκρουση με το Ιράν, η στήριξη προς την Ουκρανία και η επίμονη άνοδος στις τιμές της ενέργειας συνθέτουν ένα σύνθετο και πιεστικό σκηνικό για την Ένωση.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται η ενέργεια, καθώς η αναταραχή στα Στενά του Ορμούζ και η ευρύτερη γεωπολιτική αστάθεια έχουν προκαλέσει νέα πίεση στις τιμές. Ωστόσο, δεν υπάρχει κοινή γραμμή μεταξύ των κρατών-μελών για την απάντηση που πρέπει να δοθεί.

Χώρες όπως η Ελλάδα ζητούν πιο αποφασιστικές παρεμβάσεις για την προστασία νοικοκυριών και επιχειρήσεων, παραπέμποντας στην εμπειρία της ενεργειακής κρίσης του 2022. Στον αντίποδα, άλλη ομάδα κρατών-μελών εκφράζει επιφυλάξεις, προειδοποιώντας ότι πιο επιθετικές κινήσεις ενδέχεται να προκαλέσουν νέες στρεβλώσεις στην αγορά ενέργειας.

Η ίδια διάσταση απόψεων καταγράφεται και γύρω από το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών (ETS). Ένα μπλοκ χωρών, στο οποίο περιλαμβάνεται και η Ελλάδα, υποστηρίζει ότι το σύστημα επιβαρύνει υπέρμετρα την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, ενώ άλλες χώρες το υπερασπίζονται ως βασικό εργαλείο της πράσινης μετάβασης. Η πρόεδρος της Κομισιόν έχει ταχθεί υπέρ της διατήρησής του, αφήνοντας πάντως ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων για τον περιορισμό της μεταβλητότητας στις τιμές.

Παράλληλα, η ΕΕ καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη διασφάλισης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και στην αποφυγή στρατιωτικής εμπλοκής, δίνοντας έμφαση στη διπλωματική διαχείριση της κρίσης.

Στο μέτωπο της Ουκρανίας, το βέτο του Βίκτορ Όρμπαν στο δάνειο των 90 δισ. ευρώ προς το Κίεβο αναδεικνύει τα όρια της ευρωπαϊκής συνοχής. Παρά την έντονη δυσαρέσκεια πολλών ηγετών απέναντι στη στάση της Βουδαπέστης, οι πιθανότητες άρσης του αδιεξόδου παραμένουν περιορισμένες, ιδίως ενόψει των κρίσιμων εκλογών στην Ουγγαρία τον Απρίλιο.

Για την Αθήνα, η συζήτηση έχει σαφείς προτεραιότητες: την αντιμετώπιση της ακρίβειας στην ενέργεια, τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας και την ενίσχυση της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η ελληνική πλευρά επιδιώκει πιο φιλόδοξες ευρωπαϊκές παρεμβάσεις, χωρίς όμως να απορρίπτει τον συμβιβαστικό χαρακτήρα των τελικών αποφάσεων.

Σύμφωνα με τις έως τώρα ενδείξεις, τα συμπεράσματα της Συνόδου κρίνονται κατ’ αρχήν ικανοποιητικά για την Ελλάδα, καθώς περιλαμβάνουν αναφορές στην ανάγκη λήψης μέτρων για τις τιμές της ενέργειας, στη σημασία της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και στη στήριξη της ΕΕ προς την Κύπρο.

Παρά ταύτα, οι προσδοκίες παραμένουν συγκρατημένες, καθώς απουσιάζουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις και σαφή χρονοδιαγράμματα. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει τις δυσκολίες της Ένωσης να κινηθεί με ταχύτητα και ενιαία στρατηγική απέναντι στις νέες και πολλαπλές κρίσεις.

Πηγή: Deutsche Welle