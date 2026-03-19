Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βρίσκεται σε καλή θέση για να διαχειριστεί την αβεβαιότητα που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αν και ο αντίκτυπός του στον βραχυπρόθεσμο πληθωρισμό αναμένεται να είναι σημαντικός, δήλωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ μετά τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής.

Η Λαγκάρντ ανέφερε ότι η ΕΚΤ ξεκινά από ευνοϊκότερη βάση, καθώς ο πληθωρισμός βρίσκεται στο 2%, οι πληθωριστικές προσδοκίες παραμένουν σταθερές και η οικονομία της ευρωζώνης έχει δείξει ανθεκτικότητα τα τελευταία τρίμηνα. Όπως είπε, αυτό επιτρέπει στο Διοικητικό Συμβούλιο να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να προσαρμόζει την πολιτική του ανάλογα με τα νέα δεδομένα, χωρίς να δεσμεύεται εκ των προτέρων για συγκεκριμένη πορεία.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ προειδοποίησε, ωστόσο, ότι η άνοδος των τιμών της ενέργειας λόγω του πολέμου θα ωθήσει τον πληθωρισμό πάνω από το 2% στο εγγύς μέλλον. Όπως εξήγησε, οι μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις θα εξαρτηθούν από την ένταση και τη διάρκεια της σύγκρουσης, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο το ενεργειακό κόστος θα επηρεάσει τις τιμές καταναλωτή και την ευρύτερη οικονομία.

Σύμφωνα με την ίδια, οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό είναι ανοδικοί, ιδιαίτερα βραχυπρόθεσμα. Μια παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ανέφερε, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερη και πιο επίμονη αύξηση των τιμών της ενέργειας από ό,τι εκτιμάται σήμερα, ενισχύοντας περαιτέρω τον πληθωρισμό στη ζώνη του ευρώ.

Η Λαγκάρντ σημείωσε ακόμη ότι αυτή η πίεση θα μπορούσε να γίνει πιο έντονη και διαρκής εάν αυξηθούν οι πληθωριστικές προσδοκίες και οι μισθολογικές πιέσεις, εάν η άνοδος των τιμών της ενέργειας περάσει σε μεγαλύτερο βαθμό στον πληθωρισμό εκτός ενέργειας ή εάν ο πόλεμος προκαλέσει ευρύτερες διαταραχές στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες.

Αναφερόμενη στην αντιμετώπιση της κρίσης, η πρόεδρος της ΕΚΤ υπογράμμισε ότι η τράπεζα διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία για να διαχειριστεί ένα μεγάλο σοκ, το οποίο εξακολουθεί να εξελίσσεται. Όπως είπε, η ΕΚΤ δεν βρίσκεται πλέον στο σημείο στο οποίο βρισκόταν σε προηγούμενες φάσεις της μάχης κατά του πληθωρισμού, αλλά παραμένει σε καλή θέση για να αντιδράσει, εφόσον χρειαστεί.

Η ίδια επανέλαβε ότι οι αποφάσεις θα συνεχίσουν να λαμβάνονται από συνεδρίαση σε συνεδρίαση, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία. Όπως ανέφερε, η ΕΚΤ θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση τις επόμενες εβδομάδες στις εξελίξεις στις αγορές εμπορευμάτων, στα προβλήματα των εφοδιαστικών αλυσίδων, στις προσδοκίες των επιχειρήσεων, στους δείκτες που αποτυπώνουν την πορεία της ζήτησης και στις μισθολογικές εξελίξεις.

Κατά τη Λαγκάρντ, τρεις είναι οι βασικοί παράγοντες που θα καθορίσουν την επόμενη φάση: η διάρκεια της σύγκρουσης, η έντασή της και οι πολλαπλασιαστικές ή δευτερογενείς επιπτώσεις στην οικονομία.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ υπενθύμισε επίσης ότι κατά την προηγούμενη ενεργειακή κρίση, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, ο πληθωρισμός είχε φθάσει στο 6%, ενώ σήμερα, με βάση τα στοιχεία Ιανουαρίου, βρίσκεται στο 1,9%, γεγονός που, όπως είπε, προσφέρει καλύτερη αφετηρία στην κεντρική τράπεζα.

Τέλος, ανέφερε ότι η σημερινή απόφαση για τη διατήρηση των επιτοκίων ήταν ομόφωνη, σημειώνοντας ότι δεν υπήρξαν διαφορετικές απόψεις στο Διοικητικό Συμβούλιο ως προς την ανάγκη να παραμείνει αμετάβλητη η νομισματική πολιτική σε αυτή τη φάση.