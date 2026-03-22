Με συγκρατημένη αισιοδοξία υποδέχθηκαν οι επενδυτές τη νέα εβδομάδα, μετά τις δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κάλεσε τις συμμαχικές χώρες να συμβάλουν στην προστασία και επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Η εξέλιξη αυτή επέτρεψε στους επενδυτές να ρευστοποιήσουν μέρος των θέσεων τους στο αμερικανικό δολάριο, οδηγώντας το νόμισμα σε υποχώρηση, ενώ και οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν χαμηλότερα, μετριάζοντας εν μέρει τις ανησυχίες για ανεξέλεγκτη άνοδο του παγκόσμιου πληθωρισμού.

Οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες των ΗΠΑ κατέγραψαν ισχυρή ανάκαμψη, πιθανότατα λόγω των προσδοκιών ότι η Fed θα μπορούσε να προχωρήσει σε περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων, εφόσον αποκατασταθεί η λειτουργία των Στενών του Ορμούζ και η σύγκρουση τερματιστεί σύντομα.

Οι εταιρικές εξελίξεις ενίσχυσαν επίσης το επενδυτικό κλίμα, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, να δηλώνει ότι αναμένει έσοδα τουλάχιστον 1 τρισ. δολαρίων έως το 2027, ενισχύοντας περαιτέρω τη μετοχική δυναμική του τεχνολογικού κλάδου.

Ωστόσο, η έκκληση του Τραμπ για συντονισμένη δράση με στόχο τη διασφάλιση των Στενών του Ορμούζ δεν βρήκε ανταπόκριση. Αναλυτές εκτιμούν ότι το αίτημά του υποδηλώνει έλλειψη σαφούς στρατηγικής για το επόμενο στάδιο της σύγκρουσης, καθώς ο αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να υποτίμησε στις εκτιμήσεις του την αντίδραση του Ιράν, βασιζόμενος ενδεχομένως σε προηγούμενα παραδείγματα, όπως στην περίπτωση της Βενεζουέλας. Παράλληλα, η αδυναμία εξασφάλισης συμμαχικής στήριξης ενδέχεται να υποδηλώνει μειωμένη επιρροή των ΗΠΑ στη διεθνή σκηνή.

H «γερακίσια» πολιτική της Fed ενισχύει το δολάριο

Σε συνδυασμό με τα υψηλότερα των εκτιμήσεων στοιχεία για τον δείκτη τιμών παραγωγού (PPI) στις ΗΠΑ για τον Φεβρουάριο, οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν σε νέα άνοδο των τιμών του πετρελαίου και του δολαρίου, με τους συμμετέχοντες στην αγορά να αποδίδουν πιθανότητα 80% σε μόλις μία μείωση επιτοκίων από τη Fed κατά 25 μονάδες βάσης εντός του έτους, λίγο πριν την ολοκλήρωση της διήμερης συνεδρίασης νομισματικής πολιτικής της Επιτροπής.

Τον Δεκέμβριο, το διάγραμμα προβλέψεων (dot plot) υποδείκνυε μία μόνο μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης για το τρέχον έτος. Ωστόσο, η αγορά είχε φτάσει να τιμολογεί έως και τρεις μειώσεις στις αρχές Φεβρουαρίου. Συνεπώς, παρά τη σημαντική «γερακίσια» αναπροσαρμογή των προσδοκιών, οι επενδυτές ουσιαστικά επανήλθαν σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις προβλέψεις του Δεκεμβρίου.

Την Τετάρτη, τα μέλη της επιτροπής της Fed διατήρησαν τα επιτόκια αμετάβλητα, όπως αναμενόταν, προβλέποντας υψηλότερο πληθωρισμό και σταθερό επίπεδο ανεργίας. Αν και το νέο dot plot εξακολουθεί να υποδεικνύει μία μόνο μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης έως το τέλος του 2026, ο πρόεδρος της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ, δήλωσε ότι η αβεβαιότητα γύρω από τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων έχει αυξηθεί σημαντικά λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και ότι ένας σημαντικός αριθμός μελών της επιτροπής τάσσεται πλέον υπέρ λιγότερης νομισματικής χαλάρωσης σε σχέση με τρεις μήνες πριν.

Η δήλωση αυτή πυροδότησε νέο κύμα ενίσχυσης του δολαρίου, ενώ η Wall Street υποχώρησε εκ νέου, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται πλέον λιγότερο πεπεισμένοι ότι η Fed θα προχωρήσει σε μειώσεις επιτοκίων εντός του έτους. Η πιθανότητα μίας μείωσης κατά 25 μονάδες βάσης υποχώρησε ταχύτατα κάτω από το 50%.

Ο χρυσός επέκτεινε την πτωτική του πορεία πολύ πριν την ανακοίνωση της Fed, καθώς τα υψηλότερα του αναμενομένου στοιχεία PPI ενίσχυσαν τις προσδοκίες για πιο αυστηρή νομισματική στάση. Το πολύτιμο μέταλλο υποχώρησε κάτω από το επίπεδο των 4.840 δολαρίων και τη γραμμή ανοδικής τάσης (trendline) που ξεκινά από το χαμηλό της 18ης Νοεμβρίου, εξέλιξη που πιθανότατα ανοίγει τον δρόμο προς το χαμηλό της 2ας Φεβρουαρίου, στα 4.405 δολάρια.

* Ανώτερος Αναλυτής Αγορών, Trading Point Market Analysis

** Ανώτερος Αναλυτής Αγορών, Trading Point Market Analysis