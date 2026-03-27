Η βρετανική εφημερίδα Daily Telegraph στηρίζει την πολεμική προσπάθεια ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, όμως ο επικεφαλής οικονομικός αρθρογράφος της, Άμπροζ Έβανς-Πρίτσαρντ, αναλύει τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου με τρόπο που δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικός για το δυτικό στρατόπεδο.

Αναφέροντας την κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ, το οποίο παραμένει κλειστό, ο Έβανς-Πρίτσαρντ επισημαίνει ότι τα μόνο πλοία που το διασχίζουν είναι ιρανικά δεξαμενόπλοια ή φορτία που μετακινούνται με εντολή του Ιράν, κυρίως προς την Κίνα και την Ινδία. Το Ιράν συνεχίζει τον ανταρτοπόλεμο φθοράς, ενώ ο κόσμος στερείται 14 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου και προϊόντων διύλισης καθημερινά.

Η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να εξαιρέσει από τις κυρώσεις ποσότητες ιρανικού και ρωσικού πετρελαίου δεν προσφέρει λύση στην ενεργειακή κρίση, καθώς τα περισσότερα από τα βαρέλια σε διαμετακόμιση ήταν ήδη μέρος της κανονικής παγκόσμιας προσφοράς.

Όπως σημειώνει ο Έβανς-Πρίτσαρντ, οι απαλλαγές από τις κυρώσεις έχουν αποτελέσει ένα απροσδόκητο κέρδος για τους εχθρούς της Δύσης, με τη Ρωσία να πουλά το αργό πετρέλαιό της στην Ασία σε υψηλότερη τιμή από το Brent, και το ίδιο ισχύει για το Ιράν. Οι τιμές πετρελαίου για χώρες όπως το Ομάν και το Ντουμπάι συνεχίζουν να είναι εξαιρετικά υψηλές, δίνοντας ένα προειδοποιητικό σήμα για το μέλλον, ιδιαίτερα για την Ευρώπη.

Η Κίνα, σύμφωνα με τον Έβανς-Πρίτσαρντ, έχει ήδη κερδίσει το μεγαλύτερο βραβείο από αυτόν τον πόλεμο, ενώ η Δύση αντιμετωπίζει σοβαρές αποτυχίες στη στρατηγική και τη διπλωματία. Η Κίνα μπορεί να διατηρήσει τον έλεγχο των τιμών της ενέργειας, έχοντας εξασφαλίσει ένα τεράστιο απόθεμα πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ ταυτόχρονα απολαμβάνει τη στήριξη από τη Ρωσία και άλλους παραγωγούς, ενώ η Δύση, και ιδιαίτερα οι ΗΠΑ, αντιμετωπίζουν συνεχώς αυξανόμενη αβεβαιότητα και στρατηγικές αποτυχίες.

Ο Σι Τζινπίνγκ επωφελείται από την αδυναμία της Δύσης, ενώ η Κίνα ενδυναμώνεται γεωπολιτικά, χρησιμοποιώντας την παγκόσμια ενεργειακή κρίση προς όφελός της. Στην ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους πληρώνουν το τίμημα της έλλειψης στρατηγικής, καθώς ο πόλεμος του Κόλπου και οι κυρώσεις κατά του Ιράν και της Ρωσίας προκαλούν μια ριζική αναδιάταξη της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας.