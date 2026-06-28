Το αμερικανικό δολάριο υπεραποδίδει έναντι όλων των βασικών νομισμάτων από την αρχή της εβδομάδας, καθώς, παρά το γεγονός ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε πως έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι επενδυτές στην αγορά συναλλάγματος παρέμειναν επικεντρωμένοι στο αυστηρό μήνυμα της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) και στην ανοδική αναθεώρηση της προεξοφλημένης πορείας των επιτοκίων.

Με 9 από τα 19 μέλη της Fed να αναμένουν τουλάχιστον μία αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης έως το τέλος του έτους, οι επενδυτές προεξοφλούν πλέον πλήρως μία αύξηση κατά 25 μ.β. τον Σεπτέμβριο, ενώ σχεδόν πλήρως ενσωματωμένη στις αποτιμήσεις είναι και μία επιπλέον αύξηση μέχρι τον Μάρτιο του 2027. Η πιθανότητα αύξησης ήδη από τον Ιούλιο διαμορφώνεται γύρω στο 35%.

Πρόσθετη στήριξη για το αμερικανικό νόμισμα φαίνεται να προέρχεται από εισροές σε ασφαλή καταφύγια, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε μαζικές ρευστοποιήσεις μετοχών που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη και τον κλάδο των ημιαγωγών. Οι ανησυχίες επικεντρώνονται τόσο στις εκτεταμένες επενδύσεις που χρηματοδοτούνται μέσω χρέους όσο και στις ιδιαίτερα αυξημένες αποτιμήσεις, ειδικά σε ένα περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων τους προσεχείς μήνες.

Πράγματι, η επικράτηση διάθεσης αποφυγής κινδύνου και οι εισροές στο δολάριο ως ασφαλές καταφύγιο επιβεβαιώνονται και από την πτώση των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων την Τρίτη, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ισχύς του δολαρίου εκείνη την ημέρα δεν οφειλόταν σε περαιτέρω ενίσχυση των προσδοκιών για αύξηση επιτοκίων.

Παραιτείται ο Κιρ Στάρμερ

Η στερλίνα ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Δευτέρας με κέρδη, παρά το γεγονός ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, ανακοίνωσε την παραίτησή του. Το βρετανικό νόμισμα δέχθηκε αρχικά πιέσεις κατά τη διάρκεια της ασιατικής συνεδρίασης, έπειτα από τις πρώτες φήμες περί παραίτησης, αλλά ανέκαμψε μετά την επίσημη ανακοίνωση, αντανακλώντας σε μεγάλο βαθμό μια αντίδραση της αγοράς τύπου «buy the fact».

Στην ανοδική αντίδραση συνέβαλε πιθανότατα και η αποκλιμάκωση της πολιτικής αβεβαιότητας, καθώς ενισχύεται η στήριξη προς τον πιθανότερο διάδοχο, Άντι Μπέρναμ, περιορίζοντας τους φόβους για μια παρατεταμένη εσωκομματική μάχη διαδοχής. Παράλληλα, η δέσμευσή του για τη διατήρηση των υφιστάμενων δημοσιονομικών περιορισμών καθησύχασε τους επενδυτές που ανησυχούσαν για υπερβολική δημοσιονομική χαλάρωση και αύξηση του δανεισμού.

Ωστόσο, την Τρίτη η βρετανική λίρα απώλεσε σχεδόν όλα τα κέρδη της Δευτέρας, υποχωρώντας υπό το βάρος της ευρύτερης ενίσχυσης του δολαρίου, η οποία φαίνεται να υπερίσχυσε των θετικών επιδράσεων από τη μείωση της πολιτικής αβεβαιότητας.

Πέραν της ισχύος του δολαρίου, ανασταλτικό παράγοντα για περαιτέρω άνοδο της στερλίνας αποτέλεσαν και οι αδύναμοι προκαταρκτικοί δείκτες υπευθύνων προμηθειών (PMI) του Ιουνίου. Ο σύνθετος δείκτης PMI του Ηνωμένου Βασιλείου υποχώρησε σε χαμηλό 14 μηνών, στις 49,4 μονάδες από 49,7 τον Μάιο, ενισχύοντας τις ενδείξεις συρρίκνωσης της οικονομικής δραστηριότητας και οδηγώντας τους επενδυτές να μεταθέσουν χρονικά τις προσδοκίες τους για την επόμενη αύξηση επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας (BoE).

Το γεν κινείται προς χαμηλά 40 ετών

Στην Ιαπωνία, το γεν επέκτεινε την υποχώρησή του έναντι του ισχυρού αμερικανικού νομίσματος, με την ισοτιμία δολάριο/γεν να αγγίζει το 161,92, παραμένοντας ελάχιστα χαμηλότερα από το υψηλό του 2024 στο 161,96. Η διάσπαση αυτού του επιπέδου θα οδηγούσε την ισοτιμία σε επίπεδα που είχαν καταγραφεί τελευταία φορά το 1986.

Η υπουργός Οικονομικών της Ιαπωνίας, Satsuki Katayama, προειδοποίησε για ακόμη μία φορά τη Δευτέρα ότι οι αρχές παραμένουν έτοιμες να παρέμβουν ανά πάσα στιγμή, ενώ την Τρίτη φέρεται να πραγματοποίησε διαδικτυακή συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Scott Bessent.

Η Katayama δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι συζήτησαν τις εξελίξεις στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, αποφεύγοντας ωστόσο να σχολιάσει εάν η πιθανότητα παρέμβασης στην αγορά συναλλάγματος αποτέλεσε αντικείμενο της συνομιλίας.

Παρά την εντατικοποίηση των προειδοποιήσεων από το ιαπωνικό Υπουργείο Οικονομικών, το γεν έχει παρουσιάσει σχετικά καλή εικόνα έναντι άλλων νομισμάτων το τελευταίο διάστημα, γεγονός που υποδηλώνει ότι η άνοδος της ισοτιμίας δολάριο/γεν οφείλεται κυρίως στην ισχύ του δολαρίου και όχι σε αδυναμία του ιαπωνικού νομίσματος.

Αυτό ενδεχομένως εξηγεί γιατί οι ιαπωνικές αρχές επιτρέπουν στην ισοτιμία να διαπραγματεύεται σημαντικά υψηλότερα από το ψυχολογικό όριο των 160,00.

Ρευστοποιήσεις σε AI και ημιαγωγούς

Στη Wall Street, και οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες κατέγραψαν απώλειες την Τρίτη, με τον τεχνολογικό Nasdaq να υποχωρεί περισσότερο από 2%, καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να εγκαταλείπουν τις μετοχές που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη και τους ημιαγωγούς.

Αφορμή για το παγκόσμιο κύμα ρευστοποιήσεων φαίνεται να αποτέλεσε η έντονη πτώση του νοτιοκορεατικού δείκτη KOSPI, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πλέον συγκεντρωμένους δείκτες παγκοσμίως σε μετοχές που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο όγκος συναλλαγών επικεντρώθηκε σε μεγάλο βαθμό στις μετοχές των Samsung και SK Hynix, ενώ οι ιδιώτες επενδυτές είχαν αυξήσει σημαντικά την έκθεσή τους μέσω προϊόντων μόχλευσης.

Ως αποτέλεσμα, όταν ο δείκτης άνοιξε με ισχυρές απώλειες και οι μετοχές των Samsung και SK Hynix κατέγραψαν πτώση άνω του 10% την Τρίτη, το κύμα ρευστοποιήσεων επεκτάθηκε στην υπόλοιπη Ασία και στη συνέχεια στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Μετά τις πτώσεις αυτές υπήρξε μια ανάκαμψη λόγω και της ανακοίνωσης θετικών αποτελεσμάτων από την εταιρεία κατασκευής μικροεπεξεργαστών Micron αλλά οι επενδυτές αμφισβητούν ολοένα και περισσότερο τη βιωσιμότητα των μεγάλων δαπανών που πραγματοποιούν οι τεχνολογικές εταιρείες για έργα Τεχνητής Νοημοσύνης, γεγονός που συνεχίζει να επιβαρύνει το παγκόσμιο επενδυτικό κλίμα.

* Ανώτερος Αναλυτής Αγορών, Trading Point Market Analysis

** Αναλυτής Αγορών, Trading Point Market Analysis